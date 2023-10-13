Организатору и участникам интернет-магазина по продаже наркотиков суд вынес приговор

Суд Ленинского района в городе Гродно принял решение по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере, организованным группой лиц. Эту информацию сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Три мужчины стали фигурантами этого уголовного дела. Один из них, в августе прошлого года, создал и возглавил действующую на территории Беларуси организованную группу, занимающуюся систематической продажей наркотических средств и использованием криптовалюты для финансовых операций. Он не только руководил этой преступной организацией с августа 2022 года по январь 2023 года, но и активно разрабатывал методы скрытия, распределения обязанностей между членами группы и привлекал новых участников в незаконную деятельность, а также закупал наркотики оптом. Два других мужчины были активными участниками этой группы и занимались продажей наркотиков через интернет-магазин.

Следствие установило, что фигуранты также выполняли функции «закладчиков», закупая, храня и перевозя значительные объемы гашиша, который затем делился на мелкие порции и скрывался на территории Гродно с целью последующей продажи. Общий объем приобретенных наркотиков составил не менее 99,67 грамма гашиша.

Суд вынес следующие приговоры:

Организатору интернет-магазина — лишение свободы на 17 лет в условиях усиленного режима, а также наложение штрафа в размере 300 базовых величин.

Двум другим фигурантам — лишение свободы на 14 и 12 лет 6 месяцев в условиях усиленного режима и уплата штрафов в размере 100 базовых величин каждому.

Следует отметить, что данный приговор еще не является окончательным и может быть подвергнут апелляции.