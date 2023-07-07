Организатор концерта собирал у зрителей копии паспортов. Зачем?

Национальный центр защиты персональных данных при проведении контрольных мероприятий выявил факт незаконной обработки копий документов, удостоверяющих личность, сообщили БЕЛТА в центре.

Речь идет о ситуации, когда для возврата денежных средств за приобретенные билеты на отмененный концерт организатор массового мероприятия требовал копию паспорта, которую необходимо было прикрепить к соответствующему заявлению.

Как поясняется, в этом случае необходимость предоставлять копию документа, удостоверяющего личность, не предусмотрена законодательством. То есть действия организатора массового мероприятия привели к избыточной обработке персональных данных. Был нарушен п.5 ст.5 Закона о защите персональных данных.

Уточняется, что по итогам проведения проверки удалено около 1,2 тысяч копий документов, удостоверяющих личность.