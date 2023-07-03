Опубликованы новые фото Саакашвили: узнать невозможно

Грузинские СМИ опубликовали новые фотографии бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии участвовал в сегодняшнем судебном процессе дистанционно.

Впервые за несколько месяцев он примет непосредственное участие в процессе. При этом во время онлайн-трансляции пользователи социальных сетей обратили внимание на внешность политика — Саакашвили выглядит, как живой скелет. Однако не теряет силы духа.

«Я хочу сказать всем сторонникам, что мы хотим единства сейчас, мы хотим силы, мы должны излучать силу, потому что напуганная, опасная власть излучает слабость, и я могу быть физически слаб, но я очень силен изнутри, я очень силен, я очень смел… Я не совершал преступления против Грузии», — заявил Саакашвили в суде.