Опубликованы новые фото Саакашвили: узнать невозможно

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Аддзел навін
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Грузинские СМИ опубликовали новые фотографии бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии участвовал в сегодняшнем судебном процессе дистанционно.

Впервые за несколько месяцев он примет непосредственное участие в процессе. При этом во время онлайн-трансляции пользователи социальных сетей обратили внимание на внешность политика — Саакашвили выглядит, как живой скелет. Однако не теряет силы духа.

Опубликованы новые фото Саакашвили: узнать невозможно

«Я хочу сказать всем сторонникам, что мы хотим единства сейчас, мы хотим силы, мы должны излучать силу, потому что напуганная, опасная власть излучает слабость, и я могу быть физически слаб, но я очень силен изнутри, я очень силен, я очень смел… Я не совершал преступления против Грузии», — заявил Саакашвили в суде.

 

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