Опубликованы фото из дома Пригожина: иконостас, медицинский кабинет, кувалда «для важных переговоров»

Питерское издание «Фонтанка» опубликовало фотографии, сделанные во время обысков в доме основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге.

На фотографиях видны роскошные интерьеры с золотом, пачки денег, оружие. В одной из комнат стоит огромная кувалда с надписью «на случай важных переговоров».

На одной из стен оперативники обнаружили фотографию с отрезанными головами. На других стенах — грамоты и сертификаты к наградам, сообщает издание.

Как пишет «Фонтанка», в особняке обнаружили медицинский кабинет, в котором есть аппараты, используемые в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе аппарат ИВЛ и кислородный концентратор, с помощью которого люди с дыхательной недостаточностью получают кислород.

Кадры обысков в доме бизнесмена 5 июля также показали на федеральном ТВ. В одном из ток-шоу на «России 1» участники подробно обсудили детали фотографий и видео с обысков.

Очевидно, что в России таким путем решили бороться с имиджем Пригожина как борца с олигархами и за справедливость.