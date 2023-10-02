Определение главного книголюба: OZ ищет самую большую домашнюю библиотеку в Беларуси

OZ, один из старейших белорусских ритейлеров, объявил о поиске самой большой частной библиотеки в Беларуси. Этот поиск проводится в рамках празднования 24-летия компании, и главному книголюбу страны пообещан приз в размере 1999 белорусских рублей для покупок в магазинах OZ, что соответствует году основания сети.

Критерии для определения главного книголюба включают количество книг в его личной библиотеке, начитанность, оригинальность собрания, и даже креативный подход к формированию коллекции. Важно, чтобы библиотека была частной, и участники конкурса должны отправить фотографии своих собраний, исключая публичные библиотеки или изображения из интернета.

Главный победитель получит приз в 1999 рублей на покупку товаров в магазинах OZ, а пять призеров получат по 100 рублей каждый. Эти средства можно будет использовать для разнообразных покупок, включая книги. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить фотографии библиотеки до 15 октября.

OZ, созданный в 1999 году, начал как маленький книжный интернет-магазин и с течением времени вырос в крупную сеть, включая 40 магазинов, онлайн-площадку и мобильное приложение.