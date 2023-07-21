Опомнилась при оформлении четвертого кредита, но было уже поздно

Жительнице Центрального района на мессенджер поступил звонок от якобы сотрудника Нацбанка. Звонивший сообщил, что на имя женщины оформлен кредит.

Для того, чтобы вернуть деньги, необходимо взять в банке еще один займ, что минчанка и сделала. После этого собеседник сообщил, что первый кредит погашен, но мошенники пытаются взять еще один. Поверив, женщина оформила еще 2 кредита.

Только после того, как лжесотрудник предложил минчанке оформить в отделении банка очередной займ, она заподозрила неладное и обратилась в милицию.

К этому времени мошенники успели списать с ее карт-счета ранее поступившие 38 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, — сообщает минская милиция. — Напоминаем, что сотрудники банков, а также иных госучреждений не звонят в мессенджере с просьбой оформить кредит».