Оплатили несуществующие IPhone и вещи в Instagram

Покупки в Интернете – это быстро и выгодно. Однако из-за спешки в приобретении товаров подешевле и красивой картинки, потребители порой теряют бдительность и забывают о безопасности таких сделок.

«Только за прошлую неделю следователи столицы возбудили 14 уголовных дел по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь, где 20 минчан передали аферистам более 18,5 тысяч рублей, — сообщает группа по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску. — К примеру, в январе текущего года четверо жителей Первомайского района столицы в социальной сети Instagram обнаружили аккаунт онлайн-магазина по продаже мобильных телефонов Iphone. В сравнении с аналогичными предложениями, минчан привлекла крайне выгодная цена. Выбрав модели гаджетов, потерпевшие оплатили их стоимость и указали адрес доставки. Заветные покупки даже спустя несколько недель так и не прибыли, а псевдопродацы перестали выходить на связь. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Таким же «выгодным» предложением воспользовались еще три минчанки, заплатив более 400 рублей за одежду.

Следователи устанавливают владельцев данных онлайн-магазинов.

Следственный комитет обращается ко всем пользователям интернет-магазинов: не торопитесь при совершении покупок и обязательно проверяйте информацию о продавце. Порой за такой сделкой могут последовать потери крупных сумм».