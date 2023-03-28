Опять проиграли…

Футболисты сборной Беларуси уступили во втором матче квалификации к Евро-2024.

В Бухаресте белорусы проиграли сборной Румынии со счетом 1:2.

«Совсем не задался у парней отбор на Евро-2024, — пишет МатчТВ. — Белорусы быстро пропустили от румын, но так и не смогли отыграться. А самое грустное – всего один гол в двух матчах…»

«Единственный гол нашей команды на счету Владислава Морозова, — отмечает телеграм-канал Министерства спорта. — 16 июня сборная Беларуси продолжит отбор на чемпионат Европы матчем против Израиля».

Румыны одержали вторую победу подряд и вместе со Швейцарией имеют по 6 очков в группе «I». В параллельных матчах в группе «I» Швейцария разгромила Израиль (3:0), а Косово не смогло обыграть Андорру — 1:1.

Сборная Беларусь остается единственной, кто по итогам двух туров не набрал ни одного очка.

Турнирное положение в группе «I» (после 2 туров): 1.Швейцария — 6 очков. 2.Румыния — 6. 3.Косово — 2. 4.Андорра — 1. 5.Израиль — 1. 6.Беларусь — 0.