ООН призывает ХАМАС освободить заложников

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает движение ХАМАС к немедленному освобождению всех гражданских лиц, находящихся в заложниках. Он подчеркивает, что такие действия противоречат международному праву.

В заявлении Фолькера Тюрка говорится: «Я призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и все еще находятся под стражей. Захват заложников запрещен международным правом.»

Тюрк подчеркивает важность гуманного обращения со всеми лицами, лишенными свободы как в Палестине, так и в Израиле.

Подобные призывы приходят на фоне военных столкновений, начавшихся утром 7 октября, когда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны ХАМАС, а также наступлению боевиков в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля, что вызвало ответную операцию «Железные мечи» со стороны израильской армии. Ситуация привела к множеству жертв и конфликтам.

Мировые лидеры и дипломаты, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, призывают к немедленному прекращению насилия и урегулированию конфликта на основе резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств — Израиля и Палестины.