ООН: приговор лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому свидетельствует о продолжении репрессий в Беларуси

В ООН выразили обеспокоенность вынесенными приговорами четырем правозащитникам, в том числе лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому, по обвинению в контрабанде и экстремизме.

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что приговоры свидетельствуют о продолжающихся в стране репрессиях.

«Отсутствие независимости судебной власти и другие нарушения гарантий справедливого судебного разбирательства приводят к тому, что правозащитников в Беларуси преследуют и выносят им обвинительные приговоры за их законную правозащитную деятельность», – заявила Шамдасани. — Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что на сегодняшний день около 1458 человек находятся под стражей в Беларуси по политически мотивированным обвинениям».

Она отметила, что в этом году исполняется 75 лет Всеобщей декларации прав человека.

В связи с годовщиной принятия этого важнейшего документа Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал положить конец преследованию и произвольным задержаниям правозащитников и инакомыслящих.