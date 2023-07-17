«Они включили робота и отслеживали мою карточку. Я перевела им почти 30 тысяч рублей»

В милицию обратилась минчанка, которая стала жертвой мошенников.

«На мобильный телефон ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником милиции. Он сообщил, что преступники пытаются оформить на ее имя кредит, — сообщает столичная милиция. — Чтобы обезопасить свои деньги и помочь вычислить преступника, женщина должна скачать специальную программу, оформить кредит в банке и перевести деньги на указанный расчетный счет.

Потерпевшая согласилась, после чего с ней связался якобы сотрудник Нацбанка, дабы «помочь» в совершении операций.

Женщина выполнила все указания и лишилась почти 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Милиция напоминает: сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит, даже если речь о «тайной операции».