«Они смеялись, с подружкой шли, а я сзади бреду»: Олег Гайдукевич рассказал о своем самом большом страхе

Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич старательно поддерживает имидж человека, который никого не боялся и не боится.

Оказывается, боялся. Да еще как.

Отвечая на вопросы школьников, бывший начальник Фрунзенского РУВД Минска, а сейчас депутат и политик рассказал, что в школе его били, и что он даже боялся выходить из школы.

Но самым страшным, по признанию Гайдукевича, для него было не это.

— Больше всего меня пугало знакомство с девочками. Интернета не было, и самое страшное для меня было познакомиться, подойти к той девочке, которая мне нравится. Вспоминаю это до сих пор, потому что стеснялся и боялся, — признался Гайдукевич.

В качестве доказательства он привел историю своей неудачной первой любви.

— Первая любовь у меня была в школе, где-то в классе седьмом-восьмом. Звали ее Таня. Она училась в параллельном классе. Когда я ее видел, у меня бабочки в животе постоянно летали. Я мечтал с ней познакомиться, но боялся. Я за ней все время ходил по пятам: они смеялись, с подружкой шли, а я сзади бреду…

Ну, как показать, что тебе нравится девочка? Сейчас проще – «Инстаграм» открыл, если мальчик девочке 150 лайков поставил – значит, что-то происходит. А раньше что было делать? Не было интернета, не было телефонов. А подойти боюсь. Потом написал записку любовную и положил ей в куртку (в гардероб пробрался). Так боялся, ждал… «Господи, ну как она отреагирует, что она подумает?..» И, вы знаете, произошло самое ужасное: ничего не произошло, она никак не отреагировала. То ли она не нашла ту записку, то ли еще что-то, то ли я ей не нравился…

Я любил ее целый год. Но так и не познакомился. А первую любовь помню», — рассказал Олег Гайдукевич.