«Она точно приехала в футбол играть?» Откровенные фото новой футболистки «Минска»

Женский футбольный клуб «Минск» пополнился новым игроком – уроженкой Канады Ламанной Патрицией Мэрри.

«Сезон уже в самом разгаре, а трансферные бомбы все еще взрываются, — сообщает fcminsk.by. — 25-летняя Ламанна Патриция Мэрри — нападающая женской футбольной команды «Минск».

Патриция играет в футбол с четырех лет, за ее плечами — команды из США, Мальты, Турции и Испании. Последний клуб форварда — испанский «Femarguin» (Дивизион 2)».

Сама Патриция так прокомментировала свой переход в новую команду: «Постараюсь сделать все возможное, чтобы доказать, кто я, на поле и вне его».

Кстати, вне поля футболистка также достаточно известна – у нее на странице в Инстаграм почти миллион подписчиков.

После просмотра откровенных фото спортсменки некоторые болельщики даже начали шутить на форумах: «А она точно приехала в футбол играть?»

В своем Инстаграме Патриция Мэрри написала, что хочет стать частью семьи ФК “Минск”.

«С гордостью объявляю о подписании контракта с ФК «Минск», — говорит Патриция. — Я проведу здесь следующий год, развиваясь, впитывая и учась у некоторых самых удивительных футболистов. Очень немногие относились ко мне как к королевской особе, но многие заставляли меня чувствовать, что я заслуживаю меньше, чем ничего. Я хочу делать все возможное, чтобы стать лучше, чем я была вчера. С нетерпением жду возможности официально стать частью семьи белорусского футбольного клуба».