«Он не на связи»: в пресс-службе Пригожина пообещали, что он ответит на вопросы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пока не может ответить на запросы журналистов, сообщили корреспонденту RTVI в его пресс-службе.

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи», — заявили в пресс-службе Пригожина.

Достоверной информации о местонахождении Пригожина не поступало с вечера 24 июня. Тогда в Сети было выложено видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер» уезжает из Ростова-на-Дону на внедорожнике.

Последнее аудиосообщение от Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы было опубликовано 24 июня в 20.25 по московскому времени.

Тем временем Центры набора в ЧВК «Вагнер» 25 июня продолжили работу. Корреспондент RTVI дозвонился в пункты в Астрахани и Воронеже с вопросом, можно ли записаться в ряды частной военной компании.

В Воронеже уточнили, что вчера центр набора был закрыт, но «сейчас разрешили нам работать». В случае прохождения проверки добровольца отправляют в Краснодар за счет ЧВК «Вагнер» — в окрестностях города расположен лагерь, где проходит подготовка.

Корреспондента спросили о возрасте, судимостях, состоянии здоровья, в частности, о том, были ли переломы. Затем предложили приехать, чтобы проверить физическую форму. Тест включает в себя бег, подтягивания, отжимания. При себе нужно иметь паспорт.

В воронежском центре сотрудница дополнительно спросила о службе в армии и наличии специальности, например, электрика. Отрицательные ответы на эти вопросы не стали препятствием для продолжения диалога.