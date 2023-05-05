«Он друг Путина, но войну в Украине не поддерживает»

Один из ближайших друзей президента России Владимира Путина, олигарх-миллиардер Геннадий Тимченко и его супруга Елена обратились в суд с иском о снятии санкций, наложенных на них Евросоюзом.

Иск олигарха рассматривает Суд общей юрисдикции Евросоюза. Адвокаты Тимченко в качестве основного аргумента в пользу отмены решения называют тот факт, что он не поддерживает войну в Украине.

«Связи предпринимателя Геннадия Тимченко с президентом России Владимиром Путиным не означают, что он является союзником Путина в войне в Украине», — заявил в суде адвокат бизнесмена Стефан Бонифасси.

Представители Евросоюза заявили в суде, что Тимченко вносит свой вклад в российскую экономику благодаря своим связям в банке «Россия» и инвестиционной компании «Волга Групп» и, соответственно, участвует в финансировании агрессивной войны Путина против Украины. Защита с данным доводом не согласна.

«Даже учитывая, что Тимченко давно знает господина Путина, утверждения о том, что он является его доверенным лицом – это то, что мы оспариваем, поскольку такие заявления содержат своего рода обвинение», — сказал Бонифасси.

Как сообщают западные СМИ, сторона Тимченко требует аннулировать введенные ЕС санкции против предпринимателя и его жены, включающие заморозку активов и запрет на перемещения. Тимченко включили в санкционные списки из-за участия в управлении банком «Россия», который в Европе посчитали «личным банком» высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Он считается одним из самых влиятельных людей в окружении Владимира Путина.