Олег ВОЛЧЕК: «Все будет так, как надо»

Правозащитник Олег Волчек, который сейчас находится в монастыре Германа Аляскинского (Северная Калифорния, США), рассказал «Народной Воле», почему пару лет назад удалил все свои социальные сети и почему больше не осуждает людей.

Поделился он и некоторыми другими своими мыслями.

«Сейчас у меня есть время на то, чтобы подумать о некоторых важных вещах, которым многие, может, даже и не придают особого значения», — говорит он.

Смирись!

Если хотите, чтобы у вас было все хорошо, то должны научиться смирению.

Смирение – это не слабость, как думают некоторые, оно имеет важное значение для духовного развития человека.

К примеру, вас оскорбили, первая реакция многих – ответить так же. Хотя потом мы нервничаем, пьем успокоительные. Монахи говорят, что лучше в подобных ситуациях не реагировать. Я в быту уже такое решение принимал. Мне это помогало. И понял, что не стоит тратить свою энергию на ругань, ссоры, разборки, иначе только время и здоровье потеряешь.

Не отвечайте на насилие — насилием, проявляйте смирение, будьте мудры как змеи и просты как голуби, — так своим примером учит нас Иисус Христос.

Слова из ада

Многие считают, что если из их уст и вырвется матное словечко, то ничего страшного не случится. Но не все так просто.

Ежедневное применение таких слов в буквальном смысле разрушает организм. Считается, что маты — это слова бесов и, используя нецензурную речь, ты как бы к ним обращаешься.

Привычку материться не так и просто вытравить из себя.

Душа наша исходит от сердца, а значит, плохими словами мы сами его губим. Поэтому если материтесь, то потом не удивляйтесь, что на душе беспокойство и боль в груди.

Не думайте, что материться – это лишь маленький грех. Плохо, если он останется с вами до конца жизни. Если выругались – покайтесь, станет легче.

Надо научиться избегать матерных слов. Святые отцы говорят, что нецензурные выражения могут влиять на следующее поколение ваших родных.

К тому же плохие слова потом неизбежно отражаются на нашем здоровье. Избавившись от привычки материться, почувствуете свежесть тела и души.

Не осуждай!

Есть слово доброе, а есть слово злое.

В монастыре я понял, что осуждение – один из самых серьезных человеческих грехов, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Имеем ли мы право осуждать чье-то поведение? Конечно, нет. Мы часто замечаем плохое в ком-то, но не в себе: все кругом виноваты и все наши скорби от окружающих.

Говорить нужно только о себе. Что лично ты сделал, чтобы изменить ситуацию? Я верю, что если каждый будет следовать этому принципу, то мы сможем стать достойнее и счастливее.

Честно скажу: сейчас мне стыдно за некоторые мои комментарии. В свое время я часто с журналистами обсуждал какие-то новости – к примеру, с чем связаны отставка какого-то министра или арест чиновника, какой недвижимостью владеют те или иные бизнесмены, позволял себе высказываться по поводу личных качеств некоторых персон. В итоге я удалил многие видео со своего Ютуб-канала, посчитав, что это мерзко и нет в этом никакой пользы для общества. Ковыряться в чужих делах и чувствах — это не по-христиански. Решил оставить лишь материалы правового ликбеза — для просвещения людей.

Два года назад удалил и все свои соцсети. Все это пустое, и зря только убито ценное время для личного развития.

Вы спросите, как тогда реагировать на тех, кто совершает плохое против других? Не беспокойтесь о судьбе таких людей — Бог сам определит им меру наказания.

Все вернется

Оскорбил другого человека – жди, это оскорбление обязательно к тебе вернется. Это один из основополагающих духовных законов.

Часто в каких-то ситуациях в порыве ярости или гнева мы можем назвать человека каким-то словом. Некоторые, не задумываясь, могут назвать человека преступником, бомжом, именем дьявола и т.д. В этой ситуации мы ставим себя выше и умнее, будто мы сами – нечто великое и совершенное. На самом деле тот, кто оскорбляет другого, приносит язву своей душе, которая рано или поздно отразится на его собственном здоровье, личных делах, в семье.

Избавиться можно от этого, если вовремя покаяться и попросить прощения у того, кого обидел.

Ищите в себе негатив и работайте над своими страстями и грехами.

Возьмите власть над своим языком и не умножайте свое грехопадение. Помните, что ваш язык — это меч, которым надо пользоваться осторожно.

Мне также было и есть нелегко от этого избавляться.

Когда-то в беседе с монахом я услышал такую мысль: ищите Христа в каждом, прежде, чем обидеть человека. Задумайтесь над этими словами.

В чем смысл жизни?

Этот вопрос беспокоит всех — и бедных, и богатых, известных и неизвестных.

Мы не просто пришли на землю. Господь для каждого предусмотрел время для каких-то важных дел. Как определить, какой твой путь?

Смысл всей жизни человека — совершенство.

Надо жить по Божьим заповедям. Это моральный кодекс человечества, который должен исполняться каждый день.

Жить честно, делать добро, идти по пути света и доверяться Богу.

Если ваша деятельность вызывает сильное сопротивление жизненными обстоятельствами, значит, вы на верном пути.

Тот, кто умеет слышать, услышит голос Бога, как ему поступить в той или иной жизненной ситуации. Все трудности возникают для нашего блага.

Поэтому чтобы в вашей судьбе не происходило — падение вниз или головокружительный успех — это лучшее, что могло быть у вас в это время.

Почему мы болеем?

Как только мы заболеваем, сразу начинаем вспоминать Бога, идти в церковь и просить помощи, но мало кто понимает, что любая болезнь дается нам свыше.

Болезнь – это время поразмыслить, остановиться. Для меня это также было открытием.

Святые отцы говорят, что надо благодарить Бога за болезнь. Через болезнь Господь даёт нам помощь для победы над нашими страстями и грехами. Это время пересмотреть свой образ жизни и через внутренний подвиг обновить себя.

Не лекарства помогут, а крепкий дух и молитвы помогут победить любую болезнь.

Бог не сразу приводит к серьезной болезни, но даёт подсказки на протяжении жизни, чтобы человек не отходил от божьих заповедей. Поверьте, он делает из любви, чтобы мы не впали в бездну страстей .

Не зря ведь говорят — излечи душу, и излечишь болезнь.

Все будет так, как надо

Бог знает, что пригодно для нас.

Что бы вы ни предпринимали, все будет так, как надо, как угодно Богу.

В любой ситуации будьте спокойны, лишний раз не суетитесь, не испытывайте страха, не впадайте в уныние, смиряйтесь, убирайте гордыню и трезво оценивайте обстоятельства, которые кажутся непонятными.

Помните, что это лучшее для вас, что могло быть в это время и в этот час.

Делай малое и получится большое.

Лучше догонять Бога, нежели он будет вдали от тебя.

Помощь Бога не отступает, если мы боремся с его помощью.

Не задумывайтесь о будущем, ведь оно происходит каждый день в настоящем.

Проживайте каждый день благочестиво и всегда благодарите Бога, который помог вам сохранить внутренний мир и спокойствие совести.

Все в жизни возможно, если в сердце у вас есть Бог.

Олег ВОЛЧЕК, православный паломник из монастыря Германа Аляскинского (Северная Калифорния, США).