Олег ВОЛЧЕК: «Люди, успокойтесь: нет никакой скрытой мобилизации!»

Сегодня отсутствуют явные признаки непосредственной подготовки к мобилизации в Беларуси.

Откуда люди получают информацию о мобилизации военнообязанных в Вооруженные Силы Республики Беларусь, если сегодня нет никаких правовых оснований утверждать, что в стране началась открытая или «скрытая» мобилизация граждан.

Паника приобретает массовый характер, вводит людей в заблуждение, и провоцирует на необдуманные шаги — экстренный отъезд из страны.

На общественное сознание повлияла активность военных комиссариатов по вызову военнообязанных для сверки и уточнения персональных данных в конце прошлого года.

Одна моя знакомая, которой ранее оказывал правовую помощь, недавно со слезами позвонила и сказала, что не хочет уезжать из страны, но сын настаивает: мол скоро будет война.

Друзья, не читайте сегодня все подряд новостные чаты, информацию надо фильтровать, анализировать, чтобы не загнать себя в психологический стресс. Не нужно верить всему тому, что пишут другие люди, представляясь знающими и якобы обладающими эксклюзивной информацией.

Открою один секрет: бывает, что блогеры раскручивают информацию, чтобы получить большую аудиторию, большие охваты и, соответственно, большие доходы от большого количества просмотров.

Давайте разберемся, что такое воинский учет и мобилизация.

Сверка данных военнообязанных не является мобилизацией

В Беларуси создана и действует государственная система учета военнообязанных, стоящих на воинском учете в военных комиссариатах.

В соответствии с законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ «О воинской обязанности и воинской службе», постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 31.05.2011 №21 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и ведения воинского учета военнообязанных» и постановлением Совета министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о воинском учете» от 18.12.2003 №1662 все призывники и военнообязанные подлежат воинскому учету.

Состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате – эта прямая обязанность каждого военнообязанного.

Мероприятия военно-учетной работы военкоматов — стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер с целью установления полноты и достоверности персональных данных призывников и военнообязанных. Напоминаем, что на учете в военкомате состоят не только призывники, но и военнообязанные до 50 лет.

Итак, в течении календарного года военные комиссариаты имеют право вызвать любого гражданина для уточнения его персональных данных: состояние здоровья, уровень основного образования, социальный статус, семейное положение, степень годности к вероятному призыву, действующее место работы, сравнить фотографии в документе, посмотреть, есть ли в документе воинского учета неоговоренные исправления, неточности или возможная подделка и другие вопросы.

Однако главная цель проверки воинского учета — удостовериться, что гражданин состоит на воинском учете в соответствующем военкомате и его данные соответствуют тем, о которых о заявил.

Действительно, в прошлом году высылались повестки военнообязанным в разных регионах Беларуси, но по тем данным, которые имеются в открытом доступе – это не носило массового характера. Это были точечные повестки представителям отдельных профессий.

Насколько известно, после уточнения данных никто из военнообязанных не был направлен в состав действующей армии.

Была напряженность в военкоматах в связи с обработкой данных военнообязанных, но это не имеет никакого отношения к воинской мобилизации. Повестки на мобилизацию имеют отличную от других документов форму.

Данные мероприятия военными комиссариатами проводились открыто и достаточно освещались в средствах массовой информации. Никакой секретности в деятельности работы военного ведомства не было выявлено.

В стране не проводились мобилизационные мероприятия

При каких условиях в Беларуси может проводиться мобилизация, регламентировано специальным законом Республики Беларусь «О мобилизационной подготовке и мобилизации» 449-З от 26.10.2000 г.

Мобилизационная подготовка и войсковая мобилизация – это мероприятия по подготовке экономики Республики Беларусь и Вооруженных Сил в военное время, с целью обеспечения защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя страны.

Мобилизация объявляется изданием указа президента, который в течении трех дней доложен быть одобрен Советом Республики Национального собрания.

Призыв граждан на военную службу по мобилизации проводится со дня объявления мобилизации. Под призыв на воинскую службу по мобилизации подпадают все граждане в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие на воинском учете.

С момента объявления мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, запрещается выезд с места жительства без разрешения военного комиссара.

Мобилизация подразумевает призыв в армию всех военнообязанных.

В настоящее время на территории Беларуси не объявлена мобилизация ни одним нормативно-правовым актом!

Военнообязанных надо обеспечить одеждой, снарядить оружием, боеприпасами, техникой и другими материальными средствами. Для этого промышленность должна быть в состоянии всем этим полностью обеспечить.

В Вооруженных Силах Беларуси не было укомплектования личного состава армии до полных штатов военного времени. Нет информации о комплектовании новых воинских формирований, необходимых для военных действий. Экономика не переведена на работу в условиях военного времени для пополнения войск дополнительным обмундированием, вооружением и снаряжением.

Белорусская экономика, как работала, так и работает — по мирному времени. В бюджете на 2023 год не заложены материальные ресурсы для мобилизационной кампании.

Выезд за пределы военнообязанных граждан не ограничен. Граждане могут свободно покидать и свободно выезжать из Беларуси по-прежнему.

Я пока не вижу в ближайшей перспективе каких-либо предпосылок для подготовки белоруской экономики и Вооруженных сил к войсковой мобилизации. Эта дорогое мероприятие, которое стоит не один миллиард долларов США. Разве у нас есть такой ресурс? И кто нам сегодня угрожает?

Распространяемая информация в социальных сетях, что в стране с осени 2022 года и по настоящее время начата «скрытая» мобилизация, не имеет под собою ни правовых подтверждений, ни объективных данных для утверждения такого факта.

Поэтому, люди, успокойтесь! Давайте возьмём в руки свои эмоции, рассудок и прекратим друг друга накручивать, чтобы страх и стресс не владел нашей жизнью.

Призываю спокойно пережить это время. Не бойтесь, а принимайте мужественно все испытания.

Время сегодня интересное, люди приобретают новый опыт, меняют взгляды и становятся активными в гражданской жизни. Ищите больше позитива в каждом дне, это поможет сохранить своё здоровье и семью.

Олег ВОЛЧЕК, правовед,

ветеран боевых действий в Афганистане.