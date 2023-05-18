Окружение Путина пересело на китайские машины

Китайские машины, захватившие российский рынок в прошлом году, добрались до кортежа президента Владимира Путина. Об этом пишет телеграм-канал Mash. Среди сопровождавших главу государства на парад 9 мая автомобилей заметили китайский внедорожник Tank 500.

Отмечается, что сотрудники Федеральной службы охраны постепенно меняют служебные автомобили. Вместо «недружественных» машин Toyota и Mercedes их посадят на китайский Tank.

Сразу после того, как Tank 500 заметили в кортеже президента, его цена выросла на 20%, утверждает Mash. Базовая версия сейчас стоит от 6,5 миллиона российских рублей, а максимальная цена доходит до 7 миллионов. Однако запасов этих автомобилей в России нет, их, по сведению канала, везут напрямую из Китая. В результате на покупку Tank 500 выстроилась очередь: время ожидания поставки составляет минимум два месяца.

Китайские машины стали доминирующими на российском авторынке, который в прошлом году впал в кризис (продажи рухнули на 59% год к году).

В апреле этого года на машины из КНР пришлось в общей сложности 44% продаж, а на российские бренды 35%, из них 33% — на Lada.