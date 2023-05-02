В преддверии констрнаступления украинских Вооруженных сил многие эксперты говорят об особом значения Крыма на президента России Владимира Путина. Однако, как выясняется, в этих утверждениях есть не только политический, но и скрытый мистический смысл.

Известный российский философ и оккультист Андрей Космач объяснил сакральное значение Крыма для Владимира Путина.

— Учитывая неподдельный интерес российской элиты ко всему мистическому и псевдооккультному, важно понять, что лежит в основе такого мировоззрения. А такой основой, как ни странно (хотя, может, это и совершенно нормально) является фольклор. И в нашем случае – восточнославянский фольклор. В нем есть замечательная сказка, в которой рассказывается про смерть Кощея Бессмертного.

Согласно мифологеме, смерть Кощея находится на конце иглы, игла – в яйце, яйцо – в утке, утка – в зайце, заяц – в ларце… А ларец – на дубу, который растет на Черной горе.

Теперь – вопрос: где же находится эта Черная гора? В Крыму. И гора называется Карадаг (в переводе – «черная гора») в Феодосийском районе. Есть поверье, что в районе горы Карадаг или на самой горе в глубокой древности спрятали три жезла власти. И тому, кто будет владеть Крымом, и чьё имя будет Владимир (имя означает «владей миром» или «владей и прославься») , эти жезлы помогут стать господином мира.

Сказать-то Путину об этом сказали, но почему-то деликатно умолчали о маленьком нюансе: Владимира Александровича Зеленского ведь тоже зовут Владимир…

Был ли Путин на Карадаге, я не знаю. Но знающие люди утверждают, что был и причем неоднократно. И то, что Карадаг считают аномальной территорией и «местом силы», где проводят псевдомистические ритуалы, это факт, — рассказал Андрей Космач в интервью известному российскому адвокату Марку Фейгину.

Хотите — верьте, хотите — нет, как говорится. Но про то, что в российской элите мистика и оккультизм стали очень популярны, в последнее время появляется немало свидетельств.