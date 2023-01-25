Многие обеспокоены здоровьем супруги экс-хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, популярного блогера в Instagram – у нее больше 500 тысяч подписчиков. Надежда создала свою онлайн-школу, и даже сейчас, несмотря на все трудности со здоровьем, набирает учеников на очередной курс по визуалу.

Напомним, что семья Мелешко переехала в Германию. Надежда несколько лет отчаянно борется за жизнь с трижды негативным раком молочной железы. И живет, вопреки прогнозам врачей.

Недавно Надежда перенесла химиоэмболизацию печени, а в последнее время стала частенько попадать в больницы — она боролась с асцитом, заметно похудела, стала реже выходить в сторис.

Что происходит?

«Я пропала с радаров, — рассказала вчера сама Надежда. — Знаю, что простите меня, но сил стало гораздо меньше. Мой организм требует лежать, спать, отдыхать и совершать минимум телодвижений, пока тяжело они мне даются.

Хочу рассказать вам все, что со мной сейчас происходит.

Как вы помните, троделви перестал помогать мне совсем, я поняла это еще в Минске, а врачи очень быстро подтвердили мои опасения.

На тот момент моя печень уже находилась в довольно печальном состоянии, ее поразило множество метастаз, и доктора сказали, что спасать нужно первым делом именно ее, ведь печень – жизненно важный орган.

Я прошла две процедуры химиоэмболизации печени – довольно неприятные и болезненные.

Дальше 10 облучений, потому что в костях метастазы тоже начали вести себя привольно, мне стало больно ходить. Даже 50—100 метров я осиливаю через преодоление.

Дальше нужно было подбирать подходящую для меня химиотерапию. Профессор из Гамбурга сказал, что необходимо провести биопсию печени, чтобы узнать дополнительно мой тип рака. Я так удивилась, ведь он давно известен. Оказалось, что рак мутирует и его тип может меняться со временем. И это было правильным решением! Показатель her2 стал позитивным, с одним +, а это означает, что мне может помочь препарат энхерту.

На сегодня я уже сделала одну капельницу, перенесла ее сносно. Усталость просто перманентная, после капельницы она не стала сильнее.

Гулять по улице как обычный человек я пока не могу. Меня мучает одышка, бессилие и асцит. Постоянно в животе набирается жидкость, которую мне периодически откачивают.

Врачи также нашли жидкость в легких, но я пока решила ничего с ней не делать, дышать могу, а дополнительных процедур не хочу сейчас.

Кто-то пишет в комментариях, что я умираю. Нет, ребят, я ЖИВУ. Так, как могу, как умею сейчас. С большой надеждой на энхерту, что еще мне остается?..»

Сегодня Надежда снова попала в больницу – врач подозревает абсцесс, Надежда рассказала, сто ей будут капать капельницу с антибиотиком.

Несмотря ни на что, она сохраняет оптимизм и спокойствие. За ее историей болезни следят тысячи человек по всему миру.