На Национальном правовом интернет-портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Согласно нему в Уголовный кодекс (УК) Беларуси добавили новую статью, по которой грозит до 7 лет тюрьмы.

«Пропаганда терроризма»

Закон предусматривает введение в УК новой статьи 289-1 «Пропаганда терроризма». Под этим понимается «распространение в любой форме материалов и (или) информации в целях формирования у индивидуально-неопределенного круга лиц приверженности к террористической идеологии либо признания террористической деятельности допустимой».

«Пропаганда терроризма или его публичное оправдание, в том числе с использованием СМИ или Интернета, – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа», – сказано в документе.

При этом, если названные действия совершил человек, которого раньше судили по статьям, связанным с терроризмом, ему грозит арест, или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Документ вступает в силу 24 марта.

Смертная казнь за госизмену и не только

Также в законе предусмотрено применение смертной казни к госслужащим и военнослужащим, совершившим госизмену.

Кроме того, в УК появилась уголовная ответственность по ст.369-1 «Дискредитация Республики Беларусь» за дискредитацию «Вооруженных сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций».

А еще добавили статью 375-2 «Нарушение требований по защите государственных секретов» и многое другое.

Кроме того, за ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин. Сложно даже представить, кто сможет выплатить такой штраф. Так, размер базовой величины сейчас составляет 37 белорусских рублей; то есть штраф составит до 1,85 миллиона белорусских рублей, или 732 тысяч долларов. Очевидно, такие размеры штрафов введены для того, чтобы конфисковывать имущество.

Иван ШАВЛЮК.