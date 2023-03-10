Официально: на БЖД массовых сокращений не будет

Министерство транспорта и коммуникаций отреагировало на информацию якобы предстоящих сокращениях на Белорусской железной дороге.

«В ряде интернет-источников появились сообщения о якобы планируемых массовых сокращениях на Белорусской железной дороге, — сообщает Минтранспорта. — Данные «информационные вбросы» не соответствуют действительности.

Отметим, что первостепенной задачей Белорусской железной дороги является обеспечение потребностей общества и экономики в перевозке пассажиров и грузов, а также сохранение трудового коллектива.

Минтранс обращает внимание на необходимость пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться на провокации и вбросы».