Официально: информация Литвы о БелАЭС – целенаправленная акция по дискредитации проекта

С таким заявлением выступило Министерство энергетики.

«Развернута очередная информационная кампания, направленная на формирование негативного отношения к БелАЭС через раздувание мнимой угрозы станции для международного сообщества, — говорится в заявлении по поводу распространенной информации о трещинах на БелАЭС. — Приводятся ничем не подтвержденные «пугающие» сведения о ее строительстве, задача которых – всколыхнуть общественное мнение, политизировать ситуацию, дискредитировать нашу страну на мировой арене.

Безопасность работы систем и оборудования БелАЭС была и остается абсолютным приоритетом на всех этапах строительства и эксплуатации атомной станции. Технологии по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, используемые в рамках проекта, успешно применяются в других странах и доказали свою надежность и эффективность.

Для исключения возможных отклонений в работе технологических систем и оборудования на атомных станциях ежегодно проводится плановый ремонт. В 2022 году он прошел и на БелАЭС. Все работы выполнены в штатном режиме, в полном соответствии с требованиями надзорных органов и международных норм, о чем сообщалось неоднократно. Во исполнение своих международных обязательств Беларусь не только информировала соседние страны о проведении ремонтных работ, но и ответила на поступившие вопросы. Все было сделано открыто и прозрачно.

В ходе проведенного планового ремонта, как это и было предусмотрено соответствующей программой, на первом энергоблоке производился контроль металла оборудования и трубопроводов. По результатам диагностики не было выявлено ни одного дефекта, представляющего угрозу для ядерной и радиационной безопасности — тем более, требующего демонтажа реактора. Запущенная о БелАЭС информация – очередной вброс, который целенаправленно сделан именно сейчас, на заключительном этапе строительства объекта.

Пока за пределами нашей страны предпринимаются попытки «громких разоблачений», специалисты Белорусской атомной станции продолжают большую кропотливую работу по подготовке к вводу второго энергоблока. Совсем скоро в его реакторе будет запущена цепная реакция, после чего последует вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности и подключение блока в сеть. Затем предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации и комплексных испытаний.

Во втором полугодии текущего года второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию. Станция заработает на полную мощность, а это значит, что уже в ближайшем будущем наша страна сделает серьезный шаг в укреплении энергетической безопасности и будет иметь конкурентные преимущества в обеспечении качественной и доступной электроэнергией».