Офицеров запаса призывают на службу

Подписан указ №66 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас, сообщает belta.by со ссылкой на президентскую пресс-службу.

«Мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными Силами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе, — говорится в сообщении. — Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва».

В 2020 и 2021 году во время планового призыва в ряды Вооруженных Сил призвали всего по 100 человек. В 2022 году – уже 150.