После нескольких лет исследований и наблюдений Министерство сельского хозяйства США выдало разрешение на применение в промышленных масштабах первой в своем роде вакцины для медоносных пчел. Это уникальный прецедент, как для науки, так и для сельского хозяйства. Ранее считалось, что насекомых невозможно вакцинировать, поэтому при заражении улья его приходилось уничтожать целиком.

Честь создания вакцины принадлежит биологу Далиал Фрейтак из Хельсинкского университета, которая выяснила, что существует транспортный процесс передачи полезных свойств от пчелиной матки к ее потомству через определенные белки. В ходе экспериментов была создана специальная модификация белка виттилогенина, которая связывает бактериальные клетки Paenibacillus larvae, вызывающие болезнь «американский гнилец». Это позволяет минимизировать распространение болезни и ее тяжесть, пишет Техкульт.

Фрейтак скармливала пчелам маточное молочко с вакциной, которая после употребления маткой передавалась ее потомству. Эксперименты показали, что родившиеся от нее молодые пчелы легко переносили заболевание. Это дает возможность создавать рои пчел, которые изначально защищены от типичных заболеваний — проще говоря, они вакцинированы по аналогии с другими видами животных.

Успех с первой вакциной окрылил ее создателей – сейчас они разрабатывают аналогичные средства для защиты других насекомых, которые участвуют в опылении полезных растений.