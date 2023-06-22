Одна из самых успешных белорусских актрис стала многодетной мамой и переехала во Францию

В одном интервью артистка обмолвилась, что в детстве чувствовала себя принцессой, но не капризной, а дарящей людям свет. Быть может, поэтому когда Полина Сыркина выросла, то занялась благотворительностью, а добрые дела привели ее к прекрасному принцу.

Полина Сыркина появилась на свет в Минске в семье инженеров. Родители отдали девочку в физико-математический класс, так что поначалу она намеревалась получить «земную» профессию. Все изменилось, когда подростком Полина попала в театр и, влюбившись в происходящее на сцене, записалась в драмкружок.

После выпуска Сыркина попробовала покорить Москву, поехав туда с папой. Жили в маленькой гостинице без горячей воды, но жертва оказалась напрасной, ведь поступить Полине не удалось. Зато девушку приняли в Минскую государственную академию искусств, и мечта об актерском образовании все же исполнилась.

Без сложностей не обходилось: преподаватели невзлюбили студентку, а один педагог постоянно давил на нее и угрожал отчислением на протяжении нескольких лет. Зато Полина получила возможность играть на подмостках драмтеатра Белорусской армии, пока не перешла в Театр-студию киноактера. А потом вновь решилась уехать в Москву.

«Дочь генерала»

Будучи студенткой, Полина попала в команду статистов фильма «Стиляги». Параллельно шел кастинг в картину «Дочь генерала», и актрисе пришлось ехать туда прямо в гриме. Как ни странно, режиссеру Дмитрию Орлову понравилась девушка с нулевой фильмографией, и он приложил немало усилий, чтобы убедить продюсеров дать ей главную роль.

«Может быть, они решили взять меня, потому что я была, что называется, подешевле, — с иронией отмечала артистка. — Я получала 100 долларов за смену! Фактически это была треть средней зарплаты в Беларуси. В 2007 году для меня это — безумные деньги. Только уже начав активно сниматься в российских проектах, я поняла, что по московским меркам – это действительно не ставка для актрисы, которая играет главную роль. Потом мне рассказали, как продюсерам было даже неудобно назвать эту сумму – вдруг я откажусь. А я мгновенно отвечаю: «Хорошо». На самом деле, я и за тарелку супа согласилась бы там работать — так хотела сыграть».

Полину заметили, и вот уже она получает главные роли в проектах «Кадет» и «Без права на ошибку». Также девушка засветилась в «Журове», «От сердца к сердцу» и «Ищу тебя», ну а мелодрама «В полдень на пристани» принесла актрисе не только популярность, но и любовь, ведь на площадке она встретила будущего мужа Константина Стрельникова.

«Расплата за любовь»

Служебный роман вылился в реальный, как актеры ни старались это скрыть. Влюбленные поженились, и Полина переехала за мужем в Москву, где ей пришлось начать все с нуля. В Минске артистке повезло сразу зарекомендовать себя, поэтому ее просто приглашали на работу, ну а в столице России нужно было научиться саморекламе.

«Костя мне тогда очень помогал: и морально, и своими связями, знакомствами с какими-то агентами. Но потом оказалось, что все не так страшно, кое-кто в киношно-продюсерской тусовке обо мне все-таки знает, минские наработки пригодились. Ведь в Минске это все равно было русское кино. Костя за меня боролся, отстаивал мои интересы, какое-то время он работал в качестве моего директора. Я ведь абсолютно не искушенный в деловых вопросах человек. На меня можно слегка надавить, привести пару-тройку сильных аргументов, и я буду работать практически за еду и за идею. Костя на 10 лет старше, опытнее и именно он занимался договорами, обсуждал условия моей работы», — делилась актриса.

Случались в семье звезд и трудности, особенно, когда у одного из них не было работы. «Чувство собственной невостребованности еще никому не улучшало характер. И эта нервозность выливается на окружающих. Человеку необходимо ощущать себя нужным. Лично для меня — это пункт номер один, чтобы быть счастливой», — рассуждала Полина.

Четыре года супруги прожили вместе, а потом вдруг развелись. Для окружающих это стало шоком, ведь влюбленные казались идеальной парой. Однако Полина поясняла: отношения развивались стремительно, времени разбираться и анализировать не было, а потом вскрылось, что актеры совсем разные люди.

«Если бы мне самой еще год назад кто-нибудь сказал, что мы с Костей разведемся, я бы очень удивилась. Но так вышло, что в последнее время очень много испытаний выпало на наш тандем. Некоторые пары это сплачивает. А мы почему-то испытания переживали не вместе, а в одиночку. Сейчас, слава Богу, все живы-здоровы, и у нас с Костей прекрасные отношения. Он очень достойный человек, и я ему бесконечно благодарна за все, он очень сильно мне помогал. Наша история с Костей была нужна нам обоим, и я сильно ею дорожу», — отмечала актриса.

«Один единственный и навсегда»

Карьера артистки продолжала развиваться: с Антоном Хабаровым звезда играла в «Хронике гнусных времен», с Александром Домогаровым — в мелодраме «Жемчуга».

В «Любви по приказу» актриса перевоплощалась в звезду оперетты, причем режиссер настаивал, чтобы вокальные партии она исполняла сама. Полина вздохнула с облегчением, узнав, что для озвучания пригласили профессиональную певицу.

«Не скрою, я хотела получить роль Варвары, и мне было важно не подвести режиссера, которому я верю и которого уважаю, партнеров, которыми восхищаюсь. Не забуду, как тщательно мы готовились, как прорабатывали сцены, — сейчас подобный подход — редкость. Но я буду помнить этот проект еще и потому, что он совпал с очень волнительным периодом в моей жизни. Во время съемок за мной начал ухаживать мой будущий муж Иван», — вспоминала актриса.

На этот раз избранником артистки стал вовсе не коллега по цеху, а финансовый директор фонда «Доктор Клоун» Иван Тутунов. Полина училась в этом учреждении больничной клоунаде, ну а Тутунов принимал у нее экзамен по психологии.

Поначалу Сыркина не рассматривала мужчину как кандидата в ухажеры, но Иван доказал серьезность намерений. Отношения вылились в свадьбу в Минске, а потом и в венчание в православной церкви в Биаррице. «Мои и Ванины друзья и родные ради нас приехали во Францию из России, Беларуси, Сингапура, США… Нас венчал Ванин старший брат, архимандрит Савва Тутунов, а в апреле он крестил нашу дочь», — делилась артистка в 2018-м.

Через год после рождения дочки Нелли в семье появился сын Петя. Мальчику едва исполнилось пять месяцев, когда его мама вернулась на площадку. И вот уже Полину затянули съемки проектов «Психология преступления» и «Сто лет пути», а затем и сериала «Зацепка». Прервать работу актрисе пришлось по благородному поводу – в марте 2023-го звезда стала мамой в третий раз.

Перемены

Вскоре поклонники выяснили, что перемены коснулись и места жительства звезды «Однолюбов» — еще в прошлом июле Полина перебралась с семьей во Францию, да еще и пошла учиться в Cours Florent, известную школу драматического искусства в Париже.

Полина так описывает свою жизнь в эмиграции: «Мы живем в Подпарижье. Я езжу на репетиции на электричке, выхожу рано утром. Зимой рассвет догонял меня уже в Париже, на подходе к школе. Потом стал бежать мне навстречу. Каждый день — на станцию раньше. Я это отмечала. Так мне было легче двигаться к финалу. Сейчас он нагло лезет в спальню и будит мне детей. Я почти одолела этот учебный год…»