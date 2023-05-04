Одиночество вредно для здоровья так же, как курение — результаты исследования

Одиночество увеличивает риск преждевременной смерти примерно на 30%, а у людей с плохими социальными отношениями также выше риск инсульта и сердечных заболеваний.

Об этом говорится в исследовании бывшего главного (генерального) хирурга Соединенных Штатов Америки Вивека Мурти.

Около половины жителей США ощущали себя одинокими. Такая ситуация возникла в последние десятилетия, но в особенности она ухудшилась за время пандемии коронавируса.

Изоляция повышает вероятность депрессии, тревоги и слабоумия, его ущерб можно сравнить с ущербом от выкуривания пятнадцати сигарет в день.

Также врач подверг критике соцсети, отметив, что они лишь усиливают чувство одиночества.

«На самом деле, ничто не заменит личное общение, — говорит он. — Поскольку мы все больше переходили на использование технологий для нашего общения, мы потеряли большую часть этого личного общения. Как нам разработать технологию, которая укрепит наши отношения, а не ослабит их?» — задался вопросом Мурти.

Исследователь призвал работодателей, школы, общественные организации, родителей и других людей задуматься о взаимосвязанности населения, посоветовав присоединяться к общественным группам. Нужно откладывать смартфоны, когда они встречаются с друзьями. Врачи должны учиться распознавать риск для здоровья, связанный с одиночеством.

Кстати, книга Вивека Мурти «Вместе», посвященная проблеме одиночества и не только, издана на русском языке. Ее можно приобрести в белорусских интернет-магазинах.