Один случай на миллион: под Кореличами произошло редкое ЧП

Эта история произошла в деревне Вышково Кореличского района.

После обеда местным спасателям поступило сообщение, что горит сарай. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что стена деревянной постройки уже в огне, однако спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Выяснилось, что во время инцидента на участке никого не было, а в МЧС позвонили соседи. Тогда что могло стать причиной пожара?

Как считают специалисты, к возгоранию привела фокусировка солнечных лучей на висящем на стене строения зеркале, рассказали в Гродненском областном управлении МЧС. Такие пожары редко, но случаются, когда мощные солнечные лучи, зеркало и дерево оказываются в одном месте в одно время.

Чтобы избежать подобных происшествий, не оставляйте рядом с воспламеняющимися материалами стеклянные банки и бутылки с водой, очки, увеличительные стекла, зеркала и прочее. Все эти предметы в сочетании с солнечными лучами могут стать фокусирующей оптической системой и вызвать серьезный пожар, добавили в ведомстве, пишет «Вечерний Гродно».