Один случай на 200 миллионов: гомельчанка родила трех близняшек

Девочки похожи друг на друга как три капли воды и названы сказочными именами.

«Из карьеристки в мать фантастической четверки», — так в шапке профиля пишет о себе редактор и пиар-менеджер Анастасия Писченкова-Шипинская. Ей нет еще и 30, а она уже многодетная мама. С супругом Олегом шли за «вторым», а на первом УЗИ услышали: «Ну что, будем считать!»

Монохориальная триамниотическая тройня бывает один раз на 200 миллионов беременностей. Три плода развиваются в одной плаценте и имеют идентичные ДНК.

Это значит, что малыши похожи друг на друга как три капли воды. В случае Шипинских, это еще и три копии отца, уверен глава семьи.

Как современная медицина реагирует на такие сюрпризы женского организма, и каково это – выносить и родить идентичных близнецов, узнала корреспондент Sputnik Татьяна Федоренко.

Трещали кости, было трудно дышать

Во время второй беременности Настю сильно тошнило на двухнедельном сроке, все было не так, как с первенцем. Кто-то намекнул, что такое бывает при двойне, и в голове мелькнула мысль – эта беременность непростая. Догадки подтвердила врач на первом УЗИ. Со словами «ну что, будем считать!» она бодро объявила родителям о тройне и добавила, что такой случай наблюдает впервые за последние двадцать лет.

«У меня не было шока, Олег тоже воспринял новость спокойно, обрадовался. Больше всех причитала наша родня, интересовалась, как мы потянем четверых детей», — делится Настя.

На протяжении всей беременности врачи постоянно напоминали об особом положении будущей матери и рекомендовали беречь себя, как хрустальную вазу.

«Рисков действительно было много, — признается многодетная мама. — Один плод мог замереть и тогда пришлось бы прерывать беременность. Бывают случаи, когда один из близнецов начинает буквально «объедать» другого, высасывая питательные вещества. В итоге один развивается, а второй медленно погибает. В любой момент мог произойти выкидыш, поэтому на 22 неделе мне поставили пессарий на шейку матки и настоятельно рекомендовали побольше лежать, чтобы мышцы не напрягались».

Во время беременности мама тройни набрала больше 30 килограмм. Тело сильно отекло и ломало кости. «Наверное, именно так себя чувствуют люди в старости», — думала тогда Анастасия.

На 20 неделе у будущей мамы округлился живот, как при обычной беременности на 8-9 месяце. Ближе к 30 неделе сильно отекли конечности и болели суставы, за неделю до родов боли в ногах стали невыносимыми, коленки пришлось перевязывать эластичным бинтом.

«Я не могла ни лежать, ни ходить. Живот давил на диафрагму, от чего было трудно дышать. Ребрами ощущала, где они лежат. На фото из операционной видно, какая я довольная после родов, потому что смогла наконец-то вдохнуть полной грудью, а все органы заняли привычные до беременности места», — делится ощущениями Настя. И добавляет: если бы не муж, который помогал одеваться, мыться, кушать, стойко выносил все скачки гормонов и взял все бытовые хлопоты на себя, ей было бы гораздо сложнее переносить беременность даже морально.

Частные клиники риски на себя не брали

Беременность Анастасии настолько же уникальная, как и сложная, поэтому наблюдалась и рожала девушка в «Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» в России. Хотя и в Беларуси, по ее мнению, оказали бы профессиональную помощь. Но на тот момент они с супругом уже жили в Подмосковье и выбирали между государственной и частной клиникой.

Частники не все брали на себя такие риски, ведь в случае чего, им пришлось бы выплачивать приличную денежную компенсацию матери по договору. Да и опыт ведения таких сложных беременностей имеют далеко не все частные медцентры.

«Когда ходила по частным центрам, чтобы стать на учет, мне говорили: беременность сложная, вероятность выносить здоровых детей небольшая, дети рождаются недоношенными. Не отказывали, но и вести беременность не торопились», — вспоминает Анастасия. В ее случае предлагали даже застраховать беременность. Цена вопроса – от 650 тысяч российских рублей (около 20 тысяч белорусских).

Шипинские решили распорядиться семейным бюджетом более рационально. Купили специальную коляску для тройни за 30 тысяч (900 белорусский рублей), ее везли из Питера, в Москве такой было не найти. Приобрели детскую кроватку с отдельными секциями для близняшек, пеленальный столик, автокресла, закупились подгузниками впрок.

«Я нормально отношусь к одежде б/у, поэтому много вещей мы не покупали. Что-то осталось от старшей дочки Евы, которой сейчас 1,5 года. Обязательная статья расходов – подгузники, их уходит много: по пачке в день на троих. Дети на грудном вскармливании, но приходится докармливать смесями, всем берем разные по составу. Позже будем каждой девочке покупать кроватки. Чтобы их поставить в квартире, придется избавиться от части мебели», — делится планами мама фантастической четверки.

Во время беседы Настя то и дело просит упомянуть врачей центра имени академика В.И. Кулакова. Слова благодарности сыплются в адрес докторов наук: врача акушера-гинеколога Андрея Приходько и врача УЗИ, хирурга Кирилла Костюкова. «Мне повезло, что вели беременность и принимали роды настоящие профессионалы», — с благодарностью говорит мама идентичных близнецов.

Как отличить близняшек друг от друга?

Девочки родились в 32 недели здоровые и с хорошим для тройни весом. Старшая Ярослава — 1830 граммов, средняя Забава – 1710, а младшая Василиса – 1730.

«Мой любимый мультфильм «Летучий корабль», поэтому с именем Забава мы определились сразу. Муж хотел назвать дочь Василиса, так и сделали. А имя Ярослава пришло к нам на детской площадке: так окликнули девочку, и мы решили, что нам тоже подходит. Получились сказочные имена», — делится Настя.

Все три девочки на одно лицо, а вот характеры, по рассказам родителей, разные.

Ярослава спокойная, возмущается, если только что-то беспокоит. Забава же, напротив, громкая и звонкая девочка, а еще очень подвижная, соску сосет лучше всех, хоть и родилась самой маленькой. Василиса капризная – принцесса, одним словом.

«Как я планирую их отличать? Можно в разную по цвету одежду одевать, но это накладывает дополнительные задачи на родителей, поэтому просто повесим бирки с именами на первое время. Как подрастут буду им шапочки разные одевать: одной в форме зайки, другой колпачком, третей с помпоном. Знаю, что некоторые мамы близняшек красят им ногти в разные цвета, но мы на такой ранний маникюр не решаемся. Кто-то просто подписывает: 1,2,3… Мы будем пока привыкать», — говорит Анастасия.

Помощь от государства

«Квартиру бесплатно нам не дали, как многие мне пишут сейчас, но помощь оказали существенную. Всю бумажную работу по оформлению документов и пособий взял на себя супруг. Знаю, что по указу мэра Москвы на каждого ребенка мы получили по 20 тысяч российских рублей. Мужу на работе дали хорошую премию. Нам положены ежемесячные выплаты на каждого ребенка, мы пользуемся рядом льгот начиная от бесплатной парковки и заканчивая посещением культурных мест. На очереди в детский сад и школу многодетные тоже в приоритете, но это не значит, что таким семьям все сваливается с неба, большая часть расходов лежит на родителях», — поясняет мама близняшек и добавляет, что в целом система поддержки многодетных семей в России похожа на ту, что в Беларуси.

В детстве у Насти и Олега не было дружных семей, традицию собираться за одним большим столом они хотят начать со своей. В идеале мечтают, чтобы хватало времени на реализацию себя в работе, увлечениях, но при этом дети не были обделены вниманием и получали необходимую им любовь и заботу в полной мере.

«Мы не воспринимает многодетность, как тяжелую ношу, скорее это инвестиции, от которых сразу получаешь дивиденды», — оптимистично заявляет мама четверых.

Оптимизма Насте добавляет ее же жизненный опыт: она пережила тяжелый развод с первым мужем, который так ни разу и не встретился с дочкой. Предательство ее не сломило, спустя время она встретила настоящую любовь и стала мамой во второй раз, подарив супругу сразу трех девчонок.