Одежда, которую носят миллионы людей по всему миру, вызывает рак

К неожиданному и очень пугающему выводу пришли американские ученые. Спортивная одежда самых популярных брендов содержит критичные уровни бисфенола А (BPA) — промышленного химического вещества, которое, как считается, повышает кровяное давление, а также увеличивает риск сердечных заболеваний, рака, ожирения и бесплодия. Центр гигиены окружающей среды (CEH) инициировал судебный иск против восьми брендов, после того как тесты показали, что их одежда может подвергать пользователей воздействию токсичного вещества, в 40 раз превышающему безопасный лимит.

Опасные уровни BPA были обнаружены в спортивной экипировке Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl’s и Sweaty Betty. Теперь исследователи предупреждают потребителей, чтобы они не проводили в одежде этих брендов слишком много времени и снимали ее сразу после тренировки.

Отдельная опасность кроется в том, что BPA содержится также в пищевых контейнерах и многоразовых бутылках — это вещество делает пластик более гибким и прочным. «Когда вы получаете одну небольшую дозу BPA перорально и другую через кожу, количество вредного вещества в вашем организме удваивается, — буквально на пальцах объяснила журналистам телеканала CNN профессор-иммунолог Ана Сото из Медицинской школы Университета Тафтса. — Я изучала влияние низких доз BPA на развитие плода и обнаружила, что даже эти незначительные, казалось бы, уровни воздействия повышают риск ожирения, диабета, поведенческих проблем и рака».

Так что на всякий случай забываем про тренд на спортивные вещи вне спортзала и переодеваемся сразу после занятия. А также следуем совету ученых и не ставим пластиковые контейнеры в микроволновку и посудомоечную машину. Исселдователи предупреждают: под воздействием высоких температур BPA может просочиться в пищу, пишет сайт Super.