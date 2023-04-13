Одесская опера уволила белорусского дирижёра

Главный дирижёр Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич совершил проступок, несовместимый со званием дирижера национальной оперы.

Так заявили в одесском театре.

Скандал случился из-за совместной фотографии с мужем Анны Нетребко, которая, как известно, в Украине находится под санкциями из-за того, что поддерживает спецоперацию.

Директор оперы рассказала, что Чернухо-Волич был уволен 12 апреля из-за резонанса, который вызвали его фото с Эйвазовым.

Также с сайта Одесской оперы удалили всю информацию о главном дирижере.

«Администрация Одесской национальной оперы сообщает о досрочном прерывании контракта и увольнении с должности главного дирижёра театра Вячеслава Чернухо-Волича», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что причиной стало несогласованное с дирекцией театра решение о дирижировании спектаклем в Бакинской опере.

Все афиши с именем Вячеслава Чернухо-Волича пустили под нож.

«Мы лично все снимаем – он теперь не главный дирижер и вообще не дирижер нашего театра», – сказала глава одесской оперы Надежда Бабич.

Она также сообщила, что вскоре в театре должны назначить исполняющего обязанности главного дирижера: «Назначим исполняющего обязанности и будем работать. А дальше рассмотрим по возможностям и будем объявлять конкурс, когда увидим, что есть достойные претенденты. Это главный дирижер – очень ответственная должность, это музыкальный руководитель театра».

Муж Анны Нетребко буквально пару дней назад возглавил Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета. Эйвазов сменил на посту Акифа Меликова, руководившего театром с 1989 года.

Вячеслав Чернухо-Волич говорит, что не знал о назначении нового директора оперы, и что у него нет достоверной информации о поддержке Эйвазовым взглядов Нетребко.

Сам он познакомился с новым директором Бакинской оперы, только когда тот вышел на сцену, и никаких контактов раньше не имел.

«Если речь о жене Юсифа Эйвазова, то у нас сын за отца и муж за жену не отвечает. Есть презумпция. Я не видел публичных заявлений нового руководителя Бакинской оперы о его поддержке войны в Украине. В то же время в начале полномасштабного вторжения он написал в соцсетях, что осуждает любую войну и у него в Украине много друзей», — объяснил Чернуха-Волич.