Очередных адвокатов лишили лицензий

Министерство юстиции обнародовало итоги заседания квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь. Права на профессию лишена очередная группа адвокатов.

Это Марина Воробьева (работала адвокатом с 1985 год, в свое время защищала в суде журналистку Марину Золотову). Не сможет работать адвокатом также Светлана Петровская из юрконсультации Московского района Минска. Комиссия посчитала, что они имеют недостаточную квалификацию.

Кроме того, принято решение о возможности прекращения лицензий в отношении адвокатов, которые ранее получали отсрочку аттестации. Это Александр Брилов из Гродно (защищал журналистов Почобута и Можейку, обвиняемых по «делу Автуховича» и многих других). А также Ольги Дрозд, Ильи Казака, Сергея Калиновского и Павла Миронова.

Через полгода повторно должны будут пройти аттестацию адвокаты Людмила Баркунова, Светлана Боровская, Марина Исаченко, Лилия Каленикова и Наталья Конодо. Это все опытные адвокаты, проработавшие не один год.

Примечательно, что вопрос о пересмотре дел, в которых участвовали адвокаты, признанные решением комиссии Минюста недостаточно квалифицированными, никем не ставится.