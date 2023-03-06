Очереди грузовиков на въезд в Литву

Наибольшее скопление грузовых авто фиксируется на въезд в Литву, легковых — в Польшу.

«За выходные задержки в оформлении большегрузов фиксировались в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и польском — Кукурыки (Козловичи). Литовская сторона пропустила на свою территорию 51% фур от нормы, польская — 62%, — сообщает Пограничный комитет. — В воскресенье скопление легковых авто перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) достигало 320 машин. С пятницы его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 30% авто от нормы.

Задержки в оформлении легкового транспорта также фиксировались в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Лаворишкес (Котловка). Сопредельная сторона оформила 52% легковых авто».

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Около 300 тысяч граждан Литвы посетили Беларусь без виз

Такие цифры приводит Погранкомитет.

«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовал 456 771 иностранец: 299 112 граждан Литвы, 29 974 негражданина и 99 625 граждан Латвии, а также 28 060 граждан Польши, — говорится в сообщении пресс-службы Погранкомитета. — С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 71 785 жителей соседних стран ЕС: 50 849 граждан Литвы, 11 491 гражданин и 3 095 неграждан Латвии, а также 6 350 граждан Польши».