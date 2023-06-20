«Обоснованные претензии» и «шило в нужное место»: о чем Лукашенко говорил на встрече с главами МИД стран ОДКБ

По его словам, ОДКБ порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем.

«Например, Кыргызстан давно просит помочь в урегулировании конфликта с Таджикистаном, — приводит его слова belta.by. — Обоснованные претензии выдвигает Армения. Если мы не будем решать эти проблемы, то страны ОДКБ все время будут упрекать друг друга, высказывать неудовлетворение работой организации. Поэтому, как бы мы ни крутили, ни вертели, нужно погружаться в проблемы стран ОДКБ и искать выход.

Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны они ни были. А мы порой из-за их сложности не хотим их решать.

Но если в решение этих проблем влезут наши «друзья-советники» с Запада, то сделать что-либо будет гораздо сложнее…»

Лукашенко выступает за укрепление взаимодействия в ОДКБ: «Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации — Россия — в сложной ситуации… Россия — это часть, это элемент всего того, что происходит мире.

(…)Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас (и меня в том числе), что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в 3-5 раз дороже? Это что такое?

Наклонили, в нужное место шило вставили и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле, и они еще упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва… Неизвестно, чем закончится. В этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое, хотя бы сохранить.

Нам надо понимать, что давить нас будут. Даже если конфликт в Украине закончится, от нас все равно не отстанут. Нам надо выработать общий, назову его, план наших действий, прежде всего в экономике. Этот план должен всех нас объединить, сплотить. (…) Другого пути у нас нет. Просто бултыхаться, шататься из стороны в сторону и надеяться, что снова к нам кто-то придет, чего-то создаст, а потом уйдет, — у нас на это нет времени…»