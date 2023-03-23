Обочины дорог окутаны дымом: в Беларуси начался весенний пожароопасный период

Бросил окурок в сухую траву и попал в больницу.
С наступлением теплой весенней погоды количество звонков о возгораниях, поступающих на линию «101» увеличивается в десятки раз, сообщает МЧС. Горит сухая трава, а вместе с ней – сараи, дачные домики, под угрозой оказываются жизнь и здоровье людей. С начала года в стране произошло 227 пожаров травы и кустарников на общей площади 48,88 га, 1 человек травмирован.
С начала 2023 года в Минской области уже зарегистрировано 24 случая загорания сухой растительности.
Первое в природных экосистемах на территории Минщины произошло еще в начале марта. К концу месяца случаи участились: только за прошедшие выходные их было 18 (в Борисовском, Воложинском, Клецком, Копыльском, Любанском, Молодечненском, Пуховичском, Солигорском, Стародорожском районах и г. Жодино).
На территории Гродненской области за истекший период года произошло 46 загораний сухой растительности на общей площади свыше 12 га.
Причиной подобных происшествий чаще всего становятся человеческая беспечность и легкомыслие: кто-то решил навести порядок на приусадебном участке, но не учел ветер, который в считанные минуты разнес пламя на большую площадь, кто-то забыл правила пожарной безопасности и поджег сухую траву в надежде быстро навести порядок на участке, а кто-то бросил непотушенный окурок.
Так, в минувшую субботу произошло возгорание сухой растительности в г.п. Новоельня. Причиной послужил непотушенный окурок, который выронил 61-летний мужчина. Загорелась трава, пламя перебросилось на его одежду. Пострадавшего обнаружили сельчане при тушении пожара: он получил ожоги и был госпитализирован в районную больницу.
С начала года работники МЧС Гомельской области уже более 50 раз выезжали на возгорания травы и кустарника общей площадью более 20 га. Поэтому с приходом тепла спасатели ежедневно во всех уголках страны проводят профилактические рейдовые мероприятия, в рамках которых напоминают гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности при наведении порядка на приусадебных участках.
МЧС напоминает:
Костры на придомовых территориях разводить разрешено, но необходимо соблюдать важные правила:
- делать это безопасно только в безветренную погоду;
- разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;
- место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;
- в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;
- процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;
- уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.
Не допускается:
- выжигание сухой растительности, стерни;
- разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;
- использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).
Также напоминаем, что выжигание сухой растительности в нашей стране запрещено законом.
- Согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.
- В соответствии со статьей 16.41 за разведение костров в запрещенных местах предусмотрено наложение штрафа до 12 базовых величин.
- В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.