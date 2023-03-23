Обочины дорог окутаны дымом: в Беларуси начался весенний пожароопасный период

Бросил окурок в сухую траву и попал в больницу.

С наступлением теплой весенней погоды количество звонков о возгораниях, поступающих на линию «101» увеличивается в десятки раз, сообщает МЧС. Горит сухая трава, а вместе с ней – сараи, дачные домики, под угрозой оказываются жизнь и здоровье людей. С начала года в стране произошло 227 пожаров травы и кустарников на общей площади 48,88 га, 1 человек травмирован.

С начала 2023 года в Минской области уже зарегистрировано 24 случая загорания сухой растительности.

Первое в природных экосистемах на территории Минщины произошло еще в начале марта. К концу месяца случаи участились: только за прошедшие выходные их было 18 (в Борисовском, Воложинском, Клецком, Копыльском, Любанском, Молодечненском, Пуховичском, Солигорском, Стародорожском районах и г. Жодино).

На территории Гродненской области за истекший период года произошло 46 загораний сухой растительности на общей площади свыше 12 га.

Причиной подобных происшествий чаще всего становятся человеческая беспечность и легкомыслие: кто-то решил навести порядок на приусадебном участке, но не учел ветер, который в считанные минуты разнес пламя на большую площадь, кто-то забыл правила пожарной безопасности и поджег сухую траву в надежде быстро навести порядок на участке, а кто-то бросил непотушенный окурок.

Так, в минувшую субботу произошло возгорание сухой растительности в г.п. Новоельня. Причиной послужил непотушенный окурок, который выронил 61-летний мужчина. Загорелась трава, пламя перебросилось на его одежду. Пострадавшего обнаружили сельчане при тушении пожара: он получил ожоги и был госпитализирован в районную больницу.

С начала года работники МЧС Гомельской области уже более 50 раз выезжали на возгорания травы и кустарника общей площадью более 20 га. Поэтому с приходом тепла спасатели ежедневно во всех уголках страны проводят профилактические рейдовые мероприятия, в рамках которых напоминают гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности при наведении порядка на приусадебных участках.

МЧС напоминает:

Костры на придомовых территориях разводить разрешено, но необходимо соблюдать важные правила:

делать это безопасно только в безветренную погоду;

разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;

место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;

в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;

процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.

Не допускается:

выжигание сухой растительности, стерни;

разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;

использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

Также напоминаем, что выжигание сухой растительности в нашей стране запрещено законом.