Обломки батикафа Titan и останки погибших подняли на берег

Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших при взрыве батискафа Titan рядом с местом крушения«Титаника». Останки людей и обломки подводного аппарата, поднятые со дна океана доставили в канадский порт в Сент-Джонсе, позже их переместят в порт США, передает Reuters со ссылкой на сообщение Береговой охраны.

«Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения», — говорится в сообщении. По данным ведомства, вещественные доказательства со дна океана были доставлены в Сент-Джонс в 650 км от места аварии судном Horizon Arctic под канадским флагом. Обломки батискафа будут изучаться следователями, добавили в ведомстве.

По данным телеканала Sky News, обломки доставил коммерческий корабль Horizon Arctic, который обнаружил их с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV).

На изображениях, опубликованных Sky News, среди обломков виден большой белый обломок изогнутого металла, а также кабели и другие детали.

Ожидается, что изучение обломков позволит определить причину подводного взрыва, который разрушил Titan во время ранее в рейса к месту кораблекрушения «Титаника» в Северной Атлантике. Канадский совет по безопасности на транспорте (TSB), проводящий собственное расследование, заявил, что его следователи завершили предварительные собеседования с экипажем судна надводной поддержки «Полярный принц» под канадским флагом.

Канадские расследователи изъяли регистратор данных о рейсе с этого судна. Они также проверили, задокументировали и занесли в каталог «все материалы, найденные на месте аварии, прежде чем они были переданы властям США».

Titan потерял связь с «Полярным принцем» примерно через один час 45 минут после двухчасового спуска 18 июня. Его обломки обнаружил четыре дня спустя в 488 метрах от носовой части затонувшего в 1912 году «Титаника» роботизированный глубоководный аппарат компании Pelagic Research.

23 июня Береговая охрана США сообщила о гибели батискафа и всех находившихся на борту людей в результате «катастрофического направленного внутрь взрыва». Среди погибших был Стоктон Раш, пилот подводного аппарата и генеральный директор компании OceanGate Expeditions, которая владела Titan и управляла им. Погибли также британский бизнесмен Хэмиш Хардинг (58 лет), бизнесмен пакистанского происхождения, вице-президент Dawood Hercules Corporation Шахзад Давуд (48 лет) и его сын Сулейман (19 лет); а также французский океанограф Поль-Анри Наргеоле (77 лет).

Произошедшая катастрофа вызвала волну критики в адрес компании OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф, ее обвиняют в несоблюдении требований безопасности при строительстве аппарата. Кроме того, в Международном обществе «Титаника» призвали прекратить попытки проведения туристических погружений к нему и начать расследование обстоятельств взрыва батискафа.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тыс.