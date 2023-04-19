Обязан ли призывник вернуться в Беларусь, если давно живет за границей?

Призывные мероприятия в Беларуси проходят два раза в год и называются осенним и весенним призывами.

Юрист Олег Волчек специально для “Народной Воли” рассказывает о некоторых нюансах нынешней призывной кампании и взаимодействии с призывными комиссиями, поскольку для многих родителей призывников сложно разобраться в правовых терминах и нововведениях по условиям прохождения срочной службы.

Порядок прибытия призывника в военкомат для призыва в армию

В феврале-мае 2023 года в целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил на срочную военную службу и службу в резерве призываются молодые люди, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане старших призывных возрастов, утратившие право на отсрочку. Они обязаны явиться в военный комиссариат.

Если у гражданина возникли обстоятельства, не позволяющие прибыть в сроки, указанные в повестке военного комиссариата, то в течение пяти рабочих дней со дня окончания обстоятельств, препятствовавших его явке на указанные мероприятия, следует предоставить документы, подтверждающие уважительные причины неявки.

Если призывник не получил персональную повестку о явке на мероприятия по призыву и у него нет оснований для отсрочки, он все равно обязан лично прибыть в военный комиссариат. В случае, когда у призывника есть основания на отсрочку, но еще не было принято решение призывной комиссии, он также обязан прибыть в военкомат.

Все граждане Республики Беларусь призывного возраста, которые временно проживают на территории других государств или в других районах Беларуси, обязаны незамедлительно возвратиться к месту постоянного жительства и явиться в военные комиссариаты, в которых они состоят на воинском учете, для прохождения мероприятий призыва на военную службу.

Отправка нового пополнения в войска завершится в мае текущего года.

Призывник обязан вернуться в Беларусь, если нет паспорта серии РР

Неважно, сколько времени призывник живет за границей. Если у него нет отсрочки от призыва, он является военнообязанным и должен вернуться в Беларусь для прохождения военной службы.

Исключением может быть только одно обстоятельство — если призывник имеет на руках паспорт постоянного проживания за пределами Республики Беларусь (паспорт серии РР). Такой паспорт выдается гражданину, который достиг 14 лет.

Когда гражданин, временно пребывающий за границей, не имеет возможности лично прибыть в Республику Беларусь, он может обратиться в загранучреждение и предоставить необходимый пакет документов для решения вопроса об оформлении постоянного проживания за границей и получения паспорта серии РР.

После получения призывником паспорта серии РР, он снимается с регистрационного учета в Республике Беларусь, что дает возможность не проходить воинскую службу.

Призывная комиссия решает судьбу призывника

Призывная комиссия формируется местным исполнительным комитетом, куда входят представители исполкома, милиции, медицинских учреждений и должностные лица военного комиссариата. Призывную комиссию возглавляет один из заместителей исполкома. Военный комиссар является одним из членов призывной комиссии.

Не военный комиссар решает судьбу призывника, а призывная комиссия, которая определят статус молодого человека: годен он для военной службы или нет, положена ли ему отсрочка или при наличии оснований его можно освободить от срочной службы, заменив ее на альтернативную, зачислить в запас или вообще снять с воинского учета.

Полномочия у комиссии широкие. Именно с ней надо вести официальную переписку по вопросам призыва на воинскую службу.

Часто спрашивают, где найти юридический адрес призывной комиссии. Советую писать на имя председателя исполкома и отправлять по почте на адрес данного учреждения.

Отсрочка от призыва должна быть подтверждена документально

Как показывает моя юридическая практика, многие ребята попали в армию, надеясь, что призывная комиссия будет за них собирать документы по отсрочке от службы в армии. Я советую делать так: если есть основания для отсрочки, необходимо без промедлений собирать весь пакет документов и регистрировать их официально в исполкоме, который и формирует призывную комиссию, а также направить дополнительный пакет документов военному комиссару. Чем раньше члены комиссии ознакомятся с делом призывника, тем быстрее будет определен его правовой статус.

Призывная комиссия в соответствии с Законом «Об обращении граждан» в течении месяца обязана дать ответ по существу, который, если будут нарушены права призывника, потом можно обжаловать.

Следует отметить, что призывная комиссия формируется только на три месяца, когда идёт призыв, поэтому целесообразно в первые дни образования комиссии направлять документы по отсрочке от призыва в армию.

Отсрочка по учебе дается только один раз

С 2019 года в законодательстве по военной службе закреплен принцип одноразовости предоставления отсрочки для получения образования в учебных заведениях, всем, кто получает высшее, среднее специальное и профессионально-техническое образование после окончания школы. Вторую отсрочку для поступления в колледж, вуз, магистратуру уже не дадут.

Призывники, поступившие в университет после среднего специального образования либо профессионально-технического, на период службы могут взять академический отпуск.

Отсрочка может быть представлена, если молодой человек учится за границей, но все эти вопросы необходимо регулировать заранее с призывной комиссией, чтобы потом не пришлось возвращаться с учебы из-за границы сразу в армию.

Обжалование решения призывной комиссии

Призывник, в отношении которого принято решение призывной комиссии, имеет право письменно обратиться в военкомат, чтобы ему выдали на руки копию соответствующего решения.

Решение призывной районной комиссии может быть обжаловано гражданином в соответствующую областную (Минскую городскую) призывную комиссию или в суд в недельный срок со дня принятия такого решения и объявления его гражданину.

В случае отсутствия призывника на заседании призывной комиссии он также может обжаловать решение в недельный срок со дня получения им документов в военном комиссариате. В этом случае выполнение решения районной (городской) призывной комиссии приостанавливается до вынесения решения областной (Минской городской) призывной комиссией или вступления в законную силу решения суда.

В ходе подготовки жалобы призывник имеет право знакомиться с делом призывника, делать выписки, приобщать документы, заключить договор с адвокатом, вносить письменные объяснения. Представлять интересы призывника в суде могут его близкие родственники по доверенности.

Альтернативная служба

С 1 июля 2016 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе».

Тем, кто по религиозным убеждениям не может принимать Военную присягу, носить оружие, призывная комиссия может заменить военную службу на альтернативную. Гражданам, в отношении которых принято решение о замене воинской службы на альтернативную, нужно прийти в призывной пункт военкомата для получения направления в органы по труду, занятости и социальной защиты.

Если призывник желает пройти альтернативную службу, то не позднее десяти календарных дней до окончания мероприятий по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, он может обратиться с письменным заявлением о замене воинской службы на альтернативную в районную (городскую) призывную комиссию по месту жительства.

Альтернативная служба представляет собой общественно полезную деятельность, которая осуществляется взамен воинской службы. Ее продолжительность составляет 2 года для граждан, имеющих высшее образование и 3 года для тех, у кого его нет.

Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.

Ответственность призывника за уклонение от воинской службы

Если призывник не явился в военкомат в указанный срок по повестке, то ему будет назначен другой день явки на мероприятия призыва. В случае неуважительной причины молодой человек будет привлечен к административной либо уголовной ответственности.

Если призывник в течение призывной компании уклонялся от мероприятий от призыва на воинскую службу, что воспрепятствовало принятию и реализации решения призывной комиссии о направлении призывника в армию, однозначно будет возбуждено уголовное дело по ст.435 УК РБ.

В армию не призывают граждан, имеющих судимость. Но, согласно сложившейся практике, после погашения судимости призывник будет призван в армию.

С 2019 года в законодательство о воинской обязанности внесены изменения, когда призывная комиссия принимает решение о признании призывника не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, по достижению им 27 лет. Это тот случай, когда призывник разными способами уклонялся от исполнения воинской обязанности, создавал всевозможные препятствия по его оповещению о необходимости явиться на мероприятия по призыву на срочную военную службу, привлекался к ответственности за уклонение от призыва. Впоследствии призывник не сможет устроиться на работу в государственные органы.

Ограничения на выезд из страны

С 2007 года граждане, уклоняющиеся от мероприятий по призыву на воинскую службу, не могут выехать за пределы Республики Беларусь, в том числе и через государственную границу Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено военным комиссаром, если он уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную службу.

Снятие данного ограничения возможно только при явке на мероприятия по призыву на военную службу.

Олег ВОЛЧЕК, юрист.