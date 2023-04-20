Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

В него вошли шесть произведений
Жюри Международной Букеровской премии представило шорт-лист 2023 года. Список опубликован на сайте премии.
В шорт-лист вошли шесть книг:
- «Мертворождённая» (Still Born) мексиканской писательницы Гуадалупе Неттель;
- «Стой прочно» (Standing Heavy) ивуарийского писателя Патрика Арман-Гбака Бреде, который публикуется под псевдонимом GauZ’;
- «Времеубежище» (Time Shelter) болгарского писателя Георги Господинова;
- «Евангелие от Нового Света» (The Gospel According to the New World) французской писательницы Мариз Конде;
- «Кит» (Whale) южнокорейского писателя Чхон Мён Квана;
- «Скала» (Boulder) испанской писательницы Эвы Бальтасар.
Победитель премии станет известен 23 мая.
Согласно правилам, им может оказаться автор любой книги, переведенной на английский и опубликованной в Великобритании или Ирландии.
Награда составляет 50 тысяч фунтов, эти деньги между собой традиционно делят писатель и переводчик.