Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

В него вошли шесть произведений

Жюри Международной Букеровской премии представило шорт-лист 2023 года. Список опубликован на сайте премии.

В шорт-лист вошли шесть книг:

«Мертворождённая» (Still Born) мексиканской писательницы Гуадалупе Неттель;

«Стой прочно» (Standing Heavy) ивуарийского писателя Патрика Арман-Гбака Бреде, который публикуется под псевдонимом GauZ’;

«Времеубежище» (Time Shelter) болгарского писателя Георги Господинова;

«Евангелие от Нового Света» (The Gospel According to the New World) французской писательницы Мариз Конде;

«Кит» (Whale) южнокорейского писателя Чхон Мён Квана;

«Скала» (Boulder) испанской писательницы Эвы Бальтасар.

Победитель премии станет известен 23 мая.

Согласно правилам, им может оказаться автор любой книги, переведенной на английский и опубликованной в Великобритании или Ирландии.

Награда составляет 50 тысяч фунтов, эти деньги между собой традиционно делят писатель и переводчик.