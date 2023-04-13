В шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина московский ЦСКА дома победил питерский СКА (3:0) и вышел в финал турнира.

Напомним, что СКА в первом раунде плей-офф выбил из состязаний минское «Динамо» (счет в серии — 4-2). Кстати, за все время выступления в КХЛ белорусский клуб дальше первого раунда никогда и не проходил, при этом три раза «Зубров» останавливал именно питерский СКА.

Но, как видим, и богатая команда из Санкт-Петербурга, у которой один из самых больших бюджетов в КХЛ (только зарплатный бюджет составляет более 10 миллионов долларов) оказалась в пролете. Надо отметить, что и два предыдущие сезона ЦСКА выбивал СКА на стадии плей-офф, а в минувшем сезоне московские армейцы выиграли Кубок Гагарина.

Так что история повторяется: СКА в первом раунде традиционно «дает по ушам» минскому «Динамо», а затем получает «по ушам» от ЦСКА.

Кстати, за СКА в этом сезоне выступали два белорусские хоккеисты — Степан Фальковский и Никита Комаров.

Сейчас в финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом». Первая встреча финальной серии состоится 17 апреля в Казани.