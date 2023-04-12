“Обе команды уже сотворили сенсации”. Сегодня в Гродно стартует хоккейная “суперсерия”

12 апреля начинается заключительная серия чемпионата Беларуси -22/23. В финале встречаются гродненский «Неман» и жлобинский «Металлург».

Обе команды, можно сказать, уже сотворили сенсации.

«Неман» завершил регулярный чемпионат на второй позиции. В плей-офф команда провела 11 поединков: в 1/4 финала уверенно обыгран «Химик» (4-0), а в полуфинале гродненцы выдали сумасшедшую серию с «Юностью» и вышли в финал, уступая по ходу противостояния 0-3.

«Металлург» регулярный чемпионат закончил на пятой позиции. В плей-офф команда Дмитрия Кравченко также провела 11 игр. В первом раунде «Металлург» прошел «Гомель» (4-2), а в полуфинале оказались сильнее победителя чемпионата — солигорского «Шахтера» (4-1).

«Металлург» отправился в Гродно во вторник днем, — сообщает metallurg.zhlobin.by. — Дальнее путешествие позади, у команды было время отдохнуть, полностью переключить мысли на предстоящие сражения и сконцентрироваться на финале. «Металлург» сыграет в решающей серии четвертый раз в истории. Две попытки оказались успешными и завершились завоеванием трофея – в 2012 и 2022 годах.

Возобновления плей-офф наша команда и болельщики явно заждались. Однако сегодня все вновь с головой окунутся в хоккей. Сложно предсказать, на сколько матчей растянется серия, но все ждут, что она получится очень интересной и непредсказуемой. Обе команды уже сотворили сенсации, но без последнего шага у них явно останется чувство недосказанности».