О них мало кто помнит: три важных правила мытья авто летом

Мало кто знает, но летом кузов автомобиля испытывает не меньшие нагрузки, чем зимой. На смену противогололедным реагентам приходят жара и ультрафиолетовое излучение. Поэтому к мойке машины нужно относиться внимательно. А слишком частое мытье может привести к серьезным проблемам, за которые водитель дорого заплатит.

Если «намыливать» любимый автомобиль чуть ли не каждую неделю, грязь может забить дренажные отверстия кузова. Там постоянно будет влага, а это со временем приведет к появлению ржавчины в районе передних колесных арок и порогов. В будущем, это обернется дорогим кузовным ремонтом, так что лучше до такого не доводить.

Также не рекомендуется мыть автомобиль в солнечную погоду и на жаре. Дело в том, что лакокрасочное покрытие не терпит резких перепадов температур и если окатить кузов холодной водой, могут появиться проблемы. На ярком солнце металл нагревается до 70 градусов, а вода из дачного водопровода прогрета градусов до 19-ти. В итоге разница температур в 51 градус оказывается крайне чувствительной для краски. На лаке могут появиться микротрещины, через которые будет проникать влага. Так, в один прекрасный день на капоте появятся «рыжики», вывести которые будет ой как непросто. В худшем случае, придется перекрашивать капот целиком, а это недешево.

Кстати, лак, размягченный высокой температурой, больше подвержен различным механическим воздействиям, чем холодный. Вот поэтому царапины на кузове может оставить даже простая тряпка. Что уж говорить про различные скребки и губки, с помощью которых убирают воду.

Именно поэтому не стоит заезжать и на автоматические мойки. Их жесткие щетки будут работать как абразив и могут оставить на всем кузове огромное количество царапин.

Таким образом, нужно запомнить всего три главных правила мойки авто летом.

Правило первое

Процедура очищения машины от грязи должна стать регулярной, но не слишком частой. Несмотря на вышесказанное, машину все-таки надо мыть, ведь если разные пятна будут оставаться на поверхности машины слишком долго, то возникает риск неравномерного выцветания краски.

Правило второе

Летом категорически не рекомендуется мыть машину горячей водой. Однако и применять холодную воду тоже нельзя, так как может возникнуть температурный перепад, который приведет к появлению трещин на покрытии. Вода должны быть слегка теплой.

Правило третье

Во время мойки автомобиль должен находиться в тени, но не под открытым солнцем. Иначе капли воды на машине могут сработать как «увеличительное стекло», а солнечные лучи нанесут лакокрасочному покрытию ощутимый вред.