О чем скажет Путин в Послании Федеральному собранию: прогноз четырех политологов

Марков, Минченко, Макаркин и Чеснаков попытались «предсказать» речь Путина

Объявит ли Путин об объединении России с Беларусью, Абхазией и Южной Осетией, тем более, что визиты лидеров этих стран в Москву за неделю до оглашения Послания намекают на некие интеграционные процессы?

Стоит ли ждать трансформации специальной военной операции в контртеррористическую?

Прогнозами насчет содержания Послания президента с «МК» поделились политологи.

Политолог Сергей Марков считает, что надежды на революционный характер Послания не оправдаются.

— Путин не любит делать что-то, когда этого от него очень ждут. Он предпочитает действовать неожиданно, — говорит эксперт.

По мнению Маркова, объявлять об изменении формата СВО президент не станет. Вместо этого политолог ожидает услышать в Послании обоснование моральной правоты России и неизбежности начала боевых действий на Донбассе. Кроме того, слово «война» в речи Путина вполне может прозвучать.

— Возможно, будет легитимизировано слово «война». Но не в смысле изменения статуса специальной военной операции. Будет дан некий сигнал силовикам, что не нужно привлекать к ответственности граждан за использование этого слова. Нужно уйти от абсурда, — уверен эксперт.

По мнению Маркова, непременно будет президент говорить и об экономике и социальных вопросах. Главное здесь — будет зафиксировано: власть держит в руках социально-экономические вопросы, поэтому жизнь общества не изменится, люди не почувствуют негатива из-за санкций и СВО. В международной части речи коллективный Запад будет назван агрессором, а Россия — защищающейся стороной конфликта.

— Мы защищаемся, а не ждем, как ждал Сталин в 1941-м. Остальные страны в мире к нам относятся благожелательно, а недружественные государства поддерживают абсолютное зло, — прогнозирует тезисы речи Путина политолог Марков.

Не прогнозирует перевода СВО в КТО или иной формат и политолог Евгений Минченко. Аналитик напомнил, что в речах официальных лиц, включая самого главу государства, украинский кризис не раз назывался гражданской войной. То есть, как ни называй, суть происходящего не поменяется.

А вот слова об интеграции с Беларусью, Абхазией и Южной Осетией прозвучать в Послании могут. Но не в таком виде, о каком мечтают адепты возрождения Советского Союза.

— Интеграция может проходить по линии усиления военного и экономического союза. Говорить о включении Беларуси, Южной Осетии и Абхазии в состав России странно, так как у этих государств разное мнение об интеграционных процессах.

В Южной Осетии год назад прошел референдум, большинство населения высказалось за вхождение в состав России. В Абхазии опросы показывают более пессимистичную картину. Там люди в основном за независимость. Неоднозначно общественное мнение и в Беларуси, — говорит Евгений Минченко.

Дополнительный план интеграции с Беларусью, Абхазией и Южной Осетией действительно может быть заложен в Послание президента, считает заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. Однако ожидать новости о полном объединении с Россией не следует. Слишком уж много факторов-ограничителей.

— Сейчас популярно говорить о том, что Россия расширит свои границы за счет интеграции. Но надо понимать, что Лукашенко делает все, чтобы этого избежать. Не для того он создавал и укреплял свой режим, чтобы сейчас становиться руководителем условного белорусского автономного округа. Формула «я ухожу, сами разбирайтесь» для Лукашенко уже неактуальна, он хочет пойти на новый срок. В оборонной сфере президент Беларуси идет далеко в союзничестве с Россией. Единственный ограничитель для него — прямое участие в конфликте на Украине.

В Абхазии и Южной Осетии также все не так просто.

— Абхазия не хотела бы присоединяться к России. Их национальная идея — государственность под протекторатом России. Но у абхазов есть эксклюзивное право собственности, которое они теряют, если становятся частью России. Южная Осетия хотела бы вступить в состав России. Внутри страны эта идея воспринимается как объединение осетин. Однако здесь есть проблема с Грузией, которая сейчас ведет себя осторожно и не ввела в отношении России санкции.

В целом же интеграция, даже если о ней и будет в каком-то смысле объявлено, не вызовет в российском обществе такого серьезного резонанса, какой имело объединение с республиками Донбасса, Херсонской и Запорожской областями, — считает Макаркин.

Вопрос интеграции будет затронут в смысле более тесного экономического союза, предполагает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

— Политическая интеграция пока преждевременна. Для прогнозирования такого рода процессов нужны новые сигналы, а их пока не было, — отмечает аналитик.

Чеснаков напомнил, что Послание Федеральному собранию — документ стратегический. В нем часто фигурирует наиболее широкий набор тем. Всегда Послания были комплексными. Нет оснований полагать, что на этот раз будет иначе.

— Однако Путин может принять любое решение, которое соответствует его видению ситуации и имеющейся у него информации. Он всегда держит интригу до последнего, — подчеркнул политолог.