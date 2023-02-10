О чем речь в новом отчете ИКАО?

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) прогнозирует, что спрос на пассажирские авиаперевозки на большинстве маршрутов восстановится до допандемийного уровня к первому кварталу 2023 года, а к концу года будет достигнут рост примерно на три процента по сравнению с показателями 2019 года.

Количество авиапассажиров, перевезенных в 2022 году, увеличилось на 47 процентов по сравнению с 2021 годом, в основном благодаря быстрому восстановлению большинства международных маршрутов.

Что касается годового дохода авиакомпаний от пассажирских перевозок, то при сохранении доходности и обменных курсов на уровне 2019 года ИКАО отмечает рост на 50 процентов в период с 2021 по 2022 год.