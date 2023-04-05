О чем министр труда Ирина Костевич говорила в ООН?

В Беларуси 25 процентов граждан, достигших возраста выхода на пенсию, продолжают трудиться.

Белорусская чиновница от лица правительства выступила на Рабочей группе открытого состава по проблемам старения (ООН, Нью-Йорк).

«Народная Воля» приводит текст ее видеообращения.

«Как министр труда и социальной защиты я удостоена чести выступить от лица правительства Республики Беларусь.

Демографическое старение становится одной из наиболее доминирующих социальных трансформаций 21 века. Беларусь не является исключением.

В Конституции Республики Беларусь пожилые люди выделены как категория, о которой государство проявляет особую заботу.

Правительством утверждена Национальная стратегия «Активное долголетие» до 2030 года.

В стране выстроена система социальных стандартов.

Государство гарантирует доступ пожилым гражданам к услугам в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения, социальной поддержки и социального обслуживания.

Завершена пенсионная реформа. За этим шагом – увеличение трудового периода жизни, возможность переобучаться, продолжать карьерный рост.

В экономике страны 25 процентов граждан, достигших возраста выхода на пенсию, продолжают трудиться.

С целью повышения дохода введен механизм дополнительной накопительной пенсии с государственным софинансированием.

Развивается сеть университетов третьего возраста, в которых внедрены программы финансовой и компьютерной грамотности.

Медицинская помощь в нашей стране оказывается бесплатно.

Создан Республиканский и 7 региональных геронтологических центров. В учреждениях здравоохранения внедрена новая образовательная модель «Школы активного долголетия». Здесь пожилые граждане обучаются вопросам сохранения своего здоровья.

Общественно-политическая активность пожилых людей обеспечивается через их участие в деятельности общественных объединений и советов пожилых граждан.

Около 40 процентов людей старшего возраста готовы быть волонтерами. мы активно развиваем социальные технологии. Это внедрение системы долговременного ухода, дневного присмотра за лицами с деменцией, обучение членов семьи навыкам ухода.

Проекты «Равный равному», «Уважение. Забота. Ответственность», «От всей души» уверенно шагают по стране, с каждым годом все больше вовлекая в них граждан всех возрастов.

Уважаемые участники заседания!

Перспективными направлениями в решении проблем старения для мирового сообщества мы видим:

развитие адаптивной среды для пожилых людей;

внедрение на протяжении всей жизни новых форм образования;

изменение информационной повестки в отношении пожилых людей;

развитие серебряной экономики и предпринимательской инициативы.

Правительство Беларуси готово к сотрудничеству со всеми партнерами как на национальном, так и на международном уровнях».