О чем Лукашенко говорил в Хатыни?

Во время поездки в Хатынь А.Лукашенко сделал ряд громких заявлений.

О работе спецслужб

«Попытки террористических актов на территории Беларуси — для нас это в новинку, — приводит пресс-служба слова Лукашенко. — Мы тоже этого не то, что не ожидали. Как раз ожидали. И я в том числе, и военные. Но нам кажется это невероятным. Чего бы я хотел — чтобы народ как-то сплотился. Люди видят все. Вы подскажите вовремя нам (я всегда обращаюсь к людям): какой-то чужой человек, какой-то в парике и прочее… Просто дайте нам сигнал…»

«Вы просто не представляете, как работали спецслужбы, — сказал Лукашенко, комментируя недавние события в Гродно. — Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли. Отдельные люди нам подсказывали что-то: видели человека, видели такого цвета автомобиль. Мы начинали идти по следу, искали. Но этого недостаточно. Не потому, что люди скрывали. Люди просто спокойно, беспечно живут. А сейчас надо видеть все, что происходит.

Очень важно сейчас единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче».

О террористах

«Я не говорю о том, что надо «накапать» на кого-то, заложить, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратными. Ну разве этот человек, который даже париком и гримом не умеет пользоваться, нос какой-то там зацепил… Он просто понимал, что его камеры зафиксируют. Фиксировали. Мы его увидели, по-моему, еще в Могилеве и несколько дней вели по Беларуси. Видели все его замашки и прочее. Откровенно говоря, не умеет он пользоваться (а, может, специально так пользовался) гримом и париками.

Но люди нас информировали на этот случай. Кроме этих мерзавцев, которые на квартиру взяли. Они сейчас там сидят в застенках, мы с ними работаем. Это жуткие бчб-шники. Почему так получается, что все террористы оседают в этих квартирах. И они «ни при чем», они «ничего не знают».

Нам расслабляться не надо. Да, мы победили в 2020 году, господь нам помог. Мы к этому не готовились. Думали: ну разве у нас на этой святой земле что-то подобное может произойти? Произошло. Повторилось в России. Но опыт они уже наш изучили и пресекли это в зародыше. Ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Это главное сейчас».

О шпионах

«Еще продолжается ряд операций на территории Беларуси. Они (на Западе. — Прим.пресс-службы ) уже ответить ничем не могут. Знаете, арестовали там украинцев и белорусов: «О чудеса! На Россию работали». Украинцы, белорусы и прочие. Но никто ничего не доказывает, никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию. Шпионами объявили.

Все просто: хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России или Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагали».

О боеприпасах с обедненным ураном

Один из вопросов, которые задали журналисты Лукашенко, касался недавних заявлений Великобритании о намерении поставить в Украину боеприпасы с обедненным ураном.

«Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону, — ответил он. — Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете.

Тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться (как и Путин с Си Цзиньпином разговаривали) к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав — Китай, и многие-многие другие с этим согласны».

О войне с Польшей

«Кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла. Я сейчас думаю, для меня это большой вопрос. Думаю, и ваше руководство (России. Прим. пресс-службы) после визита Си Цзиньпина более предметно задумается. Мы с Путиным обратим на это внимание. Заявил (посол. — Прим.) о том, что если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать. Поляки.

Поляки (руководство Польши, их политика. — Прим. пресс-службы) вот здесь уже сидят у европейцев, и тех же немцев начинает в дрожь бросать. Они уже всем надоели. Потому что там сели американцы. Там никакого суверенитета и независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов нет. Поляки — не глупые люди. Но кто их слушает? Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда. И вот он (посол. — Прим.) брякнул: мы будем воевать против России. Ну, читай, сразу с нас начнут. Что должны делать мы? Я еще раз говорю: первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, — как мы их должны поставить на место.

Если бы в руководстве в Украине было побольше ума, то давно бы все закончилось. В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Вот там, особенно Польша — гиена Европы. Эти литовцы. Они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему. Ну, вот объединили американцы их. Этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать. Ну, пусть попробуют. Поэтому уран — это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми в Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос».

Нам надо свое смотреть — белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, не дай бог, как в 1941-м, не погибли. Как тогда все умиротворяли фашистов… Умиротворили, что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы».