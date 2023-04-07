Поле чудес. О чем Леонид Якубович говорил с генпрокурором Андреем Шведом?

Вчера известный телеведущий, народный артист России Леонид Якубович был в Генеральной прокуратуре.

Он рассказывал прокурорским работникам про свою жизнь, а они ему – про геноцид белорусского народа.

«Он посетил музейные экспозиции Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и получил из рук Генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа книги «Геноцид белорусского народа», «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти», — говорят в прокуратуре. — Заместитель Генерального прокурора Сергей Хмарук и старший прокурор отдела Генпрокуратуры Юрий Герасимович рассказали гостю об истории становления органов прокуратуры и задачах, стоящих перед надзорным ведомством на современном этапе.

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры Сергей Шикунец проинформировал Леонида Аркадьевича о результатах расследования уголовного дела о геноциде жителей БССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, провел экскурсию по залу с материалами, полученными в ходе расследования этого дела.

Леонид Аркадьевич также встретился с коллективом прокуратуры города Минска. Рассказал прокурорским работникам о своем профессиональном пути и поделился яркими воспоминаниями».