О чем говорил Лукашенко на совещании с руководством Совмина?

Вот лишь некоторые тезисы, которые приводит «Пул Первого».

О работе экономики

«Статистика публикует результаты: валовой внутренний продукт составил 100,9%. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал, прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие».

О сельском хозяйстве

«Катастрофы нет, и это признает ответственный вице-премьер. Просто надо вовремя сориентироваться там, где подсушило».

Об упрощении процесса строительства многоэтажек

«Для того чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток-другой технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства. Надо посмотреть, может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок».

Об образовании

«С результатами централизованных экзаменов вроде бы разобрались. Идет вступительная кампания. Осенью, как договаривались, мы проанализируем ее итоги и окончательно расставим точки над «і».

Об инвесторах

«В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Давайте будем ориентироваться на других: восточных, азиатских, африканских и так далее. Да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога.

Только приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатив какую-то копейку (налоги при этом не платить, а рабочим, скажем, $500), а основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные страны. Я не думаю, что такие проекты нам нужны. Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую, и работать надо прежде всего со своими инвесторами».

О II Играх СНГ

«Нужно не просто провести Игры на самом высоком уровне, мы должны в очередной раз показать, что Беларусь — открытая и миролюбивая страна, где созданы комфортные и безопасные условия для людей».

Об использовании детских пособий

«Систему надо настроить четко — дети ни в коем случае не должны быть обделены, а безответственных родителей нужно привести в чувство».