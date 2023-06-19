О чем договорились США и Китай?

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает «Голос Америки», встреча может способствовать проведению саммита лидеров США и КНР позже в этом году.

«Две стороны провели откровенные и подробные обсуждения. Я надеюсь, что благодаря этому визиту, господин госсекретарь, вы внесете более позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США», — добавил Си, обращаясь к Блинкену.

Си сказал, что США и Китай «добились прогресса» по ряду вопросов: «Китайская сторона четко изложила нашу позицию, и обе стороны согласились следовать общим договоренностям, достигнутым президентом Байденом и мной на Бали».

По словам китайского лидера интересы двух стран должны восприниматься всерьез, а не как угрозы друг другу: «Китай уважает интересы Соединенных Штатов и не будет бросать вызов Соединенным Штатам или заменять их. Точно так же Соединенные Штаты должны также уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая».

Как передает Синхуа, Блинкен при этом подчеркнул, что США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему в Китаю и не поддерживают независимость Тайваня.