Нынешняя финансовая архитектура была разработана для мира, которого больше не существует

В Вашингтоне прошли еженедельные Весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед заявила, что глобальная финансовая архитектура несовершенна, поскольку была разработана для мира, которого больше не существует.

Современные экономические и финансовые проблемы

Представитель ООН подчеркнул, что череда глобальных кризисов за последние несколько лет сильно ударила по развивающимся странам. Высокие цены на энергоносители и продукты питания усугубили проблемы беднейших стран мира, многие из которых все еще не оправились от пандемии COVID-19.

Впервые за 32 года индекс человеческого развития снижался два года подряд, достигнув уровня 2016 года. В мире растут масштабы бедности и голода, расширяется неравенство в странах и между странами. Эти кризисы вкупе с последствиями изменения климата в наибольшей мере ударяют по наименее развитым странам, которые к тому же страдают от ужесточения глобальных финансовых условий займа и роста стоимости заимствований. Это все оборачивается ростом внешних долгов в бедных странах и подрывает их способность инвестировать в восстановление, не говоря уже о борьбе с изменением климата и долгосрочным устойчивым развитием.

Первый заместитель генсека ООН подчеркнула, что сегодня 52 развивающиеся страны, в которых проживает половина беднейшего населения мира, погрязли в долгах. 25 из них тратят 20 или более процентов своих государственных доходов только на обслуживание своего внешнего госдолга.

Нужна новая Бреттон-Вудская система

«Все эти проблемы свидетельствуют о несовершенной глобальной финансовой архитектуре, которая была разработана для мира, которого больше не существует… Нам нужно скорректировать курс и создать новую Бреттон-Вудскую систему», – отметила Амина Мохаммед.

Она подчеркнула, что реформа финансовой системы должна привести к расширению официального кредитования, в том числе для уязвимых стран со средним уровнем дохода, которые в настоящее время лишены доступа к помощи. Представитель ООН напомнила о предложении Генерального секретаря ООН обеспечить доступное финансирование для нуждающихся стран в размере 500 миллиардов долларов в год, добиваться решения проблемы внешней задолженности и снижения стоимости заимствований и предоставлять финансирование на случай непредвиденных обстоятельств во время кризиса.

Многие из этих мер, как считает первый замгенсека ООН, можно предпринять уже сейчас без каких-либо изменений в нынешней архитектуре. Однако международное сообщество не может договориться по этим направлениям.

Амина Мохаммед подчеркнула, что пришла пора создать коалицию лидеров-единомышленников для продвижения амбициозного «пакета финансирования проектов по достижению Целей устойчивого развития и действий по борьбе с изменением климата».

Все предложенные меры по стимулированию мер в рамках ЦУР должны идти рука об руку с усилиями по реформированию международной финансовой архитектуры. Амина Мохаммед напомнила, что Генеральный секретарь ООН призвал к созданию Бреттон-Вудской системы 2.0, подкрепленной значимой реформой глобального управления. Проведение этой реформы требует пересмотра взаимодействия между МВФ, ООН и другими заинтересованными сторонами.

Эта реформа должна решать проблемы в пяти взаимосвязанных областях: реформировать глобальное экономическое управление; закрыть пробелы в архитектуре суверенного долга; реорганизовать международные государственные финансы; укрепить глобальную сеть финансовой безопасности; а также изменить правила банковской и финансовой систем.

Представитель ООН напомнила о недавнем банкротстве банков в США и Швейцарии, что еще раз показало, что в системах финансового регулирования есть проблемы.

«Большинство реформ, о которых я говорила, уже обсуждаются на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку» и международные финансовые институты, а также в рамках национальных процессов, таких как Бриджтаунская инициатива и Парижский саммит, а также в Организации Объединенных Наций. Пришло время объединить эти разрозненные дискуссии и сформировать политическую волю, необходимую для реализации этих предложений в жизнь», – подытожила Амина Мохаммед.