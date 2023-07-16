Нужно ли взрослым спать днем?

Польза дневного сна давно доказана, но многие недооценивают его важность.

Чем полезен дневной сон?

Короткий дневной сон — даже не больше часа — позволит нейтрализовать излишки кортизола (гормон стресса). Такой перерыв в целом освежает, уменьшает риск возникновения мигрени и головных болей, способствует восстановлению сил. По утверждению сомнологов, мнение о том, что из-за дневного сна будет тяжело заснуть ночью, – не более чем миф. А короткий отдых днём, напротив, скажется благотворно.

Кому в первую очередь необходим дневной сон?

Безусловно, детям. Многие родители отмечают, что поспав в обед, ребёнок к вечеру становится более послушным, спокойным, уравновешенным. Но взрослым также полезно делать короткий перерыв на отдых в середине дня.

Также сигналом к тому, что вам необходим дополнительный сон, может быть повышенное давление по утрам.

Как понять, что дневной сон обязателен?

Если вы заметили, что внезапно засыпаете прямо на ходу, это явный признак того, что нужно поспать хотя бы пару минут. Подобные случаи учащаются весной и особенно опасны для тех, кто водит машину. Если вы за рулём и заметили, что начинаете отключаться, срочно сделайте остановку и отдохните.

Кроме того, сонливость днем может свидетельствовать о недостатке витамина D и витаминов группы B. В компенсации дефицита частично поможет дневной сон.

Чем можно заменить дневной сон?

Так как для организма стрессом может быть даже дорога до работы, важно наблюдать за выработкой кортизола, гормона стресса. У здоровых людей его максимальный выброс происходит с пяти до семи часов утра. Если же происходит сдвиг, то помимо дневного сна, восстановить баланс могут помочь кофе и спорт.

Кофе. Эксперт рекомендует пить бодрящий напиток не с утра, когда вы выходите на работу, а непосредственно после неё.

Спорт. Вечером на уровень кортизола могут благотворно повлиять пешие прогулки и в целом спорт, но не силовые тренировки — для них стоит выделить время утром.